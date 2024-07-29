Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 30 липня

В Україні здорожчали всі види пального — якою буде вартість бензину на АЗС завтра
За останню добу в Україні зросли ціни на всі види пального. Здорожчала вартість бензину, автогазу та дизпалива. Найбільше зросли ціни на бензини брендів А-95 та А-92.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.
Яка інформація про пальне 30 липня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 30 липня
За даними моніторингового порталу, 30 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,14 грн/л;
- А-95 — 56,60 грн/л;
- А-92 — 53,78 грн/л;
- дизельне пальне — 52,77 грн/л;
- скраплений газ — 27,89 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 60,13 грн/л;
- А-95 — 56,55 грн/л;
- А-92 — 53,72 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,79 грн/л;
- скраплений газ — 27,40 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 30 липня
Пальне бренду "Євро-95" 30 липня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 51,80 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,48 грн/л.
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Нагадаємо, автоексперти зазначають, що не завжди поштовхи та ривки під час їзди викликані пошкодженнями автоматичної коробки передач. Іноді вони відбуваються через вихід з ладу інших вузлів та агрегатів автомобіля.
Ми також писали, про моделі Toyota, які можна вигідно продати після п'яти років користування. Саме через репутацію надійних автомобілів Toyota дуже вигідно перепродати, коли настане час змінити машину на нову.
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