Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине подорожали все виды горючего — какой будет стоимость бензина на АЗС завтра arrow

В Украине подорожали все виды горючего — какой будет стоимость бензина на АЗС завтра

29 июля 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 30 июля
Автозаправка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

За последние сутки в Украине выросли цены на все виды горючего. Удорожала стоимость бензина, автогаза и дизтоплива. Больше всего выросли цены на бензины брендов А-95 и А-92.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

Читайте также:

Какая информация о горючем 30 июля вас интересует больше всего:

Цены на топливо 30 июля 2024 года в Украине
Цены на топливо в Украине на 30 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 30 июля

По данным мониторингового портала, 30 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,14 грн/л;
  • А-95 — 56,60 грн/л;
  • А-92 — 53,78 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,77 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,89 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,55 грн/л;
  • А-92 — 53,72 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,79 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,40 грн/л.
Стоимость бензина дизеля и автогаза в Украине 30 июля 2024 года
Цены на топливо в Украине на 30 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС - ОККО, WOG - 30 июля

Топливо бренда "Евро-95" 30 июля будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 55,90 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 51,80 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,48 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, автоэксперты отмечают, что не всегда толчки и рывки при езде вызваны повреждениями автоматической коробки передач. Иногда они происходят из-за выхода из строя других узлов и агрегатов автомобиля.

Мы также писали о моделях Toyota, которые можно выгодно продать после пяти лет пользования. Именно из-за репутации надежных автомобилей Toyota очень выгодно перепродать, когда придет время сменить машину на новую.

цены на топливо бензин авто деньги АЗС топливо цены в Украине цены дизтопливо автогаз

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ