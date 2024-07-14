Повышение цен в Украине из-за дефицита рабочей силы — какие продукты дорожают

Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дефицит рабочих рук может привести к уменьшению спроса на государственные гранты в сфере садоводства, ягодничества и теплиц. Это повлияет на выращивание ягод и фруктов и впоследствии приведет к изменениям цен на них.

Об этом сообщает AgroNews со ссылкой на аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максима Гопко.

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"Ведь условия гранта прописывают определенные обязательные нормативы по трудоустройству постоянного и сезонного персонала", — пояснил эксперт.

В связи с мобилизацией и оттоком рабочей силы из страны людей может не хватать на всех этапах производственного процесса, от посадки продукции до уборки урожая и его продажи. Это может привести к увеличению времени на каждый из процессов, в частности, уборке урожая. Владельцам предприятий придется активно искать работников, мотивировать их и платить больше, чтобы обеспечить нормальный объем производства.

В среднесрочной перспективе нехватка рабочей силы существенно повлияет на процесс ценообразования, особенно на рынке ягод и фруктов.

Что еще стоит знать

Напомним, цены на продукты питания в Украине снова идут вверх. В ближайшее время ожидается значительное повышение стоимости хлеба, что станет очередным ударом по кошелькам потребителей.

Мы также писали, что инфляция на украинском потребительском рынке в июне 2024 достигла 2,2%. Это самый высокий показатель роста цен за последний год.