Повышение цен в Украине из-за дефицита рабочей силы — какие продукты дорожают

В Украине подорожают фрукты и ягоды — в чем причина
Дефицит рабочих рук может привести к уменьшению спроса на государственные гранты в сфере садоводства, ягодничества и теплиц. Это повлияет на выращивание ягод и фруктов и впоследствии приведет к изменениям цен на них.
Об этом сообщает AgroNews со ссылкой на аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максима Гопко.
Почему вырастут цены
"Ведь условия гранта прописывают определенные обязательные нормативы по трудоустройству постоянного и сезонного персонала", — пояснил эксперт.
В связи с мобилизацией и оттоком рабочей силы из страны людей может не хватать на всех этапах производственного процесса, от посадки продукции до уборки урожая и его продажи. Это может привести к увеличению времени на каждый из процессов, в частности, уборке урожая. Владельцам предприятий придется активно искать работников, мотивировать их и платить больше, чтобы обеспечить нормальный объем производства.
В среднесрочной перспективе нехватка рабочей силы существенно повлияет на процесс ценообразования, особенно на рынке ягод и фруктов.
Что еще стоит знать
Напомним, цены на продукты питания в Украине снова идут вверх. В ближайшее время ожидается значительное повышение стоимости хлеба, что станет очередным ударом по кошелькам потребителей.
Мы также писали, что инфляция на украинском потребительском рынке в июне 2024 достигла 2,2%. Это самый высокий показатель роста цен за последний год.
Читайте Новини.LIVE!