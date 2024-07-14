Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине подорожают фрукты и ягоды — в чем причина arrow

В Украине подорожают фрукты и ягоды — в чем причина

14 июля 2024 17:37
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Повышение цен в Украине из-за дефицита рабочей силы — какие продукты дорожают
Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Дефицит рабочих рук может привести к уменьшению спроса на государственные гранты в сфере садоводства, ягодничества и теплиц. Это повлияет на выращивание ягод и фруктов и впоследствии приведет к изменениям цен на них.

Об этом сообщает AgroNews со ссылкой на аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максима Гопко.

Читайте также:

Почему вырастут цены

"Ведь условия гранта прописывают определенные обязательные нормативы по трудоустройству постоянного и сезонного персонала", — пояснил эксперт.

В связи с мобилизацией и оттоком рабочей силы из страны людей может не хватать на всех этапах производственного процесса, от посадки продукции до уборки урожая и его продажи. Это может привести к увеличению времени на каждый из процессов, в частности, уборке урожая. Владельцам предприятий придется активно искать работников, мотивировать их и платить больше, чтобы обеспечить нормальный объем производства.

В среднесрочной перспективе нехватка рабочей силы существенно повлияет на процесс ценообразования, особенно на рынке ягод и фруктов.

Что еще стоит знать

Напомним, цены на продукты питания в Украине снова идут вверх. В ближайшее время ожидается значительное повышение стоимости хлеба, что станет очередным ударом по кошелькам потребителей.

Мы также писали, что инфляция на украинском потребительском рынке в июне 2024 достигла 2,2%. Это самый высокий показатель роста цен за последний год.

продукты деньги фрукты цены в Украине ягоды мобилизация цены рынок труда цены на продукты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля