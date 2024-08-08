Работа во время войны — в Украине добавят новое основание для увольнения

Трудовая книжка. Фото: dsp.gov.ua

В Украине вскоре появится новое основание для увольнения работников — за "разглашение коммерческой тайны". Новая норма, внесенная в Кодекс законов о труде (№3768-IX), вступит в силу с 27 сентября 2024 года.

О деталях новшества рассказал юрист по трудовому праву Виталий Дудин в Telegram.

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Угроза увольнения за разглашение коммерческой тайны

По словам правозащитника, сейчас в Украине заключение контрактов о неразглашении коммерческой тайны или non-disclosure agreements (NDA) является "ритуалом", поскольку доказать наказание за такое нарушение достаточно сложно. За раскрытие сотрудником секретов могли сделать выговор.

С сентября разглашение коммерческой тайны станет законным новым основанием для увольнения, но это будет возможно исключительно в случае соблюдения ряда условий.

"Знайте, что такое увольнение будет законным при ряде условий", — отмечает он.

Ранее увольнение могло грозить следующим категориям работников:

должностным лицам ООО;

тем, кто работает по контракту;

работающим по соглашению с нефиксированным рабочим временем.

По новым правилам основанием для увольнения станет невыполнение правил в части обязательства о неразглашении коммерческой тайны и будет считаться законным в случае:

если правила внутреннего трудового распорядка, требующие от работников охранять КТ, одобрены трудовым коллективом и поставлены в известность все подчиненные;

если засекреченная информация согласована с постановлением №611;

если соблюден порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности, согласно статье 147-149 Кодекса законов о труде.

Что еще стоит знать

Напомним, женщины, которые служат в составе Вооруженных сил Украины, получают определенные льготы. Так, при наличии несовершеннолетних детей они могут получить дополнительный отпуск сроком 10 суток.

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