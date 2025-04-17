В Украине изменят стандартное значение напряжения — что это значит

Штекер и розетки. Фото: Unsplash

В Украине заработают европейские подходы, по которым будут определяться параметры качества электропитания. Так, с 1 июля 2025 года состоится переход на номинальное напряжение в 230/400 Вольт.

Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Отмечается, что для энергосети появятся четкие границы допустимого отклонения напряжения — от 207 Вольт до 253 Вольт (±10% от номинального значения в 230 Вольт).

"Стандартное значение напряжения было изменено для полного соответствия европейским стандартам качества электроэнергии", — говорится в сообщении НКРЭКУ.

В то же время электрическое оборудование, которым пользуются украинцы, должно нормально функционировать при напряжении как в 220 Вольт, так и в 230 Вольт. Диапазон, заложенный значением в ±10% от номинального, обеспечивает нормальное напряжение в сети в пределах от 207 до 253 Вольт.

Это значит, что бытовые потребители в Украине никак не почувствуют изменения в номинальном значении напряжения в энергосети.

Изменятся ли тарифы на свет в мае

С 1 мая обновленные платежки будут получать украинцы, которые пользуются электроотоплением. Все потому, что у них заберут скидку в размере 2,64 грн за кВт-ч в пределах 2000 кВт-ч в месяц. Для них будет действовать обычная ставка - 4,32 грн за кВт-ч, как и для всех других бытовых потребителей страны.

Напомним, что коммунальные платежки продолжают поступать даже тем украинцам, которые выехали из страны из-за войны. Поэтому когда они решат вернуться домой, их ждет немалая задолженность за коммуналку.

Также мы рассказывали, что достройка энергоблоков ХАЭС состоится без денег населения или бизнеса. Проект завершат за счет банковских кредитов.