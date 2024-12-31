В Україні зростуть ціни на оформлення паспортів у 2025 році

В Україні з 1 січня підвищують ціни на оформлення паспортів
В Україні у 2025 році зміниться вартість оформлення низки документів. Йдеться про ID-картку, закордонний паспорт та посвідки на тимчасове та постійне проживання.
Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби у вівторок, 31 грудня.
Зміни в цінах на документи
У ДМС пояснили, що з 1 січня державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" змінить вартість бланків окремих біометричних документів. Тому у зв'язку з цим зросте і загальна вартість оформлення таких документів:
- паспорта громадянина України у формі ID-картки;
- паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
- посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.
Водночас перше оформлення ID-картки для всіх громадян залишається безплатним. Повторне оформлення протягом 20 робочих днів коштуватиме 558 гривень, а протягом 10 робочих днів — 928 гривень.
Закордонний паспорт для всіх протягом 20 робочих днів 1042 гривні, а протягом трьох або семи робочих днів — 1682 гривень.
Вартість посвідки на постійне проживання становитиме 1175 гривень, а оформлення триватиме протягом 15 робочих днів. А посвідка на тимчасове проживання — 1080 гривень.
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