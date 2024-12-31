В Украине вырастут цены на оформление паспортов в 2025 году

В Украине с 1 января повышают цены на оформление паспортов
В Украине в 2025 году изменится стоимость оформления ряда документов. Речь идет об ID-карте, заграничном паспорте и видах на временное и постоянное проживание.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы во вторник, 31 декабря.
Изменения в ценах на документы
В ГМС пояснили, что с 1 января государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" изменит стоимость бланков отдельных биометрических документов. Поэтому в связи с этим возрастет и общая стоимость оформления таких документов:
- паспорта гражданина Украины в форме ID-карты;
- паспорта гражданина Украины для выезда за границу;
- вида на временное и постоянное проживание в Украине.
В то же время первое оформление ID-карты для всех граждан остается бесплатным. Повторное оформление в течение 20 рабочих дней будет стоить 558 гривен, а в течение 10 рабочих дней — 928 гривен.
Загранпаспорт для всех в течение 20 рабочих дней 1042 гривны, а в течение трех или семи рабочих дней — 1682 гривен.
Стоимость постоянного вида на жительство составит 1175 гривен, а оформление продлится в течение 15 рабочих дней. А временный вид на жительство — 1080 гривен.
Напомним, Верховная Рада Украины проголосовала за введение в Украине института множественного гражданства.
А народный депутат Руслан Горбенко в эфире Ранок.LIVE объяснил, для чего Украине множественное гражданство.
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