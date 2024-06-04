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В Україні впали ціни на пальне — скільки коштуватиме бензин завтра

4 червня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 5 червня
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За останню добу ціни на пальне в Україні майже не змінилися. На автозаправних станціях трохи впала вартість дизпального.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на бензин, ДП та газ на АЗС в Україні станом на 5 червня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 5 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 5 червня

За даними моніторингового сайту, 5 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,65 грн/л;
  • А-95 — 55,97 грн/л;
  • А-92 — 52,49 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,47 грн/л;
  • скраплений газ — 26,55 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 59,56 грн/л;
  • А-95 — 55,91 грн/л;
  • А-92 — 52,30 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,59 грн/л;
  • скраплений газ — 26,59 грн/л.
Ціни на бензин, ДП та газ на АЗС в Україні станом на 5 червня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 5 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 5 червня

Пальне бренду "Євро-95" 5 червня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 54,47 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС SUN OIL — 50,50 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, автовласники попередили про найгірші вживані авто у 2024 році. Дізнайтесь, що це за моделі, перед тим, як витрачати великі кошти на купівлю вживаного автомобіля.

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