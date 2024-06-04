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В Украине упали цены на топливо — сколько будет стоить бензин завтра

4 июня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 5 июня
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За последние сутки цены на топливо в Украине почти не изменились. На автозаправочных станциях немного упала стоимость дизтоплива.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 5 июня 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 5 июня

По данным мониторингового сайта, 5 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,65 грн/л;
  • А-95 — 55,97 грн/л;
  • А-92 — 52,49 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,47 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,55 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 59,56 грн/л;
  • А-95 — 55,91 грн/л;
  • А-92 — 52,30 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,59 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,59 грн/л.
Цены на бензин, ДТ и газ на АЗС в Украине на 5 июня 2024 года
Цены на топливо в Украине на 5 июня 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 5 июня

Топливо бренда "Евро-95" 5 июня будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 54,47 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС SUN OIL — 50,50 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, автовладельцы предупредили о худших подержанных авто в 2024 году. Узнайте, что это за модели, прежде чем тратить большие средства на покупку подержанного автомобиля.

Мы также писали, как правильно пользоваться нейтральной передачей в авто с механикой и автоматом. Применение этой передачи существенно отличается на машинах с механикой и автоматом.

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