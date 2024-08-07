Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 8 августа

В Україні впали ціни на бензин — якою вартість пального на АЗС буде завтра
За останню добу на українських АЗС впали ціни на всі види пального окрім автогазу. Найбільше здешевшав бензин бренду А-95+. Ціни на нього впали на 23 копійки.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.
Яка інформація про пальне 8 серпня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 8 серпня
За даними моніторингового порталу, 8 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,91 грн/л;
- А-95 — 56,64 грн/л;
- А-92 — 53,78 грн/л;
- дизельне пальне — 52,76 грн/л;
- скраплений газ — 27,92 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 60,15 грн/л;
- А-95 — 56,67 грн/л;
- А-92 — 53,87 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,77 грн/л;
- скраплений газ — 27,93 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 8 серпня
Пальне бренду "Євро-95" 8 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,87 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Фактор" — 53,20 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,29 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,48 грн/л.
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Нагадаємо, автомеханік відповів звідки в глушнику береться вода та чим вона небезпечна. У переважній більшості випадків з вихлопної труби по краплі витікає звичайна вода, яка утворюється в процесі згоряння пального у двигуні.
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