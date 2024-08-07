Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 8 августа

В Украине упали цены на бензин — какой стоимость горючего на АЗС будет завтра
За последние сутки на украинских АЗС упали цены на все виды горючего, кроме автогаза. Больше всего подешевел бензин бренда А-95+. Цены на него упали на 23 копейки.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria .
Какая информация о горючем 8 августа вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 8 августа
По данным мониторингового портала, 8 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 59,91 грн/л;
- А-95 — 56,64 грн/л;
- А-92 — 53,78 грн/л;
- дизельное топливо — 52,76 грн/л;
- сжиженный газ — 27,92 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 60,15 грн/л;
- А-95 — 56,67 грн/л;
- А-92 — 53,87 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 52,77 грн/л;
- сжиженный газ — 27,93 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 8 августа
Топливо бренда "Евро-95" 8 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,87 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Фактор" — 53,20 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Рур групп" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ДТ на АЗС "Фактор" — 47,29 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,48 грн/л.
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Напомним, автомеханик ответил, откуда в глушителе берется вода и чем она опасна. В подавляющем большинстве случаев из выхлопной трубы по капле вытекает обычная вода, образующаяся в процессе сгорания горючего в двигателе.
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