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В Україні впала вартість бензину та автогазу — які ціни на АЗС сьогодні

23 січня 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 23 січня 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У вівторок, 23 січня, ціни на українських АЗС трохи впали. Зниження вартості пального торкнулось бензинів всіх марок крім A-95+, а також дизельного пального та автогазу. Найбільше здешевшав саме автогаз. Ціна на нього впали більш ніж на 10 копійок. 

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 23 січня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 23 січня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 23 січня

За даними моніторингового сайту, 23 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,23 грн/л;
  • А-95 — 50,89 грн/л;
  • А-92 — 47,47 грн/л;
  • дизельне пальне — 50,87 грн/л;
  • скраплений газ — 27,71 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ — 54,32 грн/л,
  • А-95 — за 51,03 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,86 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 51,04 грн/л,
  • скраплений газ — 28,24 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 23 січня 2024 року
Ціни на пальне в Україні у січні. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 23 січня

23 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на А ЗС "Укрнафта" — 46,40 грн/л. 
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л. 

У мережі WOG вартість автогазу — 29,15 грн/л, на KLO — 27,59 г рн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

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Нагадаємо, як зберегти запас ходу електромобіля взимку. Відомо, що взимку батарея електрокара збільшує розхід енергії, що зменшує запас ходу, інколи досить суттєво. Сім простих порад допоможуть власникам електричного транспорту зберегти ефективність акумулятора та без зайвих пригод дістатися до пункту призначення.

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