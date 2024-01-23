Цены на топливо в Украине по состоянию на 23 января 2024 года - сколько стоят бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. Во вторник, 23 января, цены на украинских АЗС немного упали. Снижение стоимости горючего коснулось бензинов всех марок кроме A-95+, а также дизельного горючего и автогаза. Больше всего подешевел именно автогаз. Цена на него упала более чем на 10 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 23 января

По данным мониторингового сайта, 23 января средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 54,23 грн/л;

А-95 — 50,89 грн/л;

А-92 — 47,47 грн/л;

дизельное топливо — 50,87 грн/л;

сжиженный газ — 27,71 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 54,32 грн/л,

А-95 — за 51,03 грн/л,

бензин А-92 — за 47,86 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 51,04 грн/л,

сжиженный газ — 28,24 грн/л.

Цены на топливо в январе. Фото: Новости.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 23 января

23 января топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на А ВС "Укрнефть" — 46,40 грн/л.

ВС "Укрнефть" — 46,40 грн/л. Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,15 грн/л, на KLO — 27,59 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

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