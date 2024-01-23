Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні валюта знову "просіла" — курс долара на завтра arrow

В Україні валюта знову "просіла" — курс долара на завтра

23 січня 2024 21:07
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 24 січня — долар знову ослаб
Обмінний пункт у Києві. Фото: РБК-Україна
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

У Національному банку України (НБУ) оновили курс долара та євро на середу, 24 січня. На готівковому ринку також змінилися ціни на валюту.

Відповідні дані опубліковано на сайті Нацбанку.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

За цими даними, на  завтра встановлено такі офіційні курси іноземних валют:

  • долар — 37,45 грн (0,00);
  • євро — 40,69 грн (-0,10);
  • злотий — 9,28 грн (-0,07).

Курс валют у банках

За інформацією сайту Kurs, на готівковому ринку валюта знижується у ціні. У купівлі долар коштує 37,46 гривні (-0,08), у продажу — 38,07 гривні (-0,08). Євровалюту купують за 40,82 гривні (-0,08), продають — 41,71 гривні (-0,07).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют на 24 січня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах долар залишився незмінним, курс євро дещо ослаб. Купують долар за 38,05 грн (0,00), продають — за 38,19 грн (0,00). Євровалюту купують за 41,50 грн (-0,05), продають — за 41,70 грн (-0,05).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, український бізнес очікує девальвації національної валюти у 2024 році. Деякі керівники підприємств фактично одностайні щодо рівня курсу долара.

НБУ
курс валют
курс гривні
курс долара
долар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі