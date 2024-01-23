Курс валют на 24 січня — долар знову ослаб

В Україні валюта знову "просіла" — курс долара на завтра
У Національному банку України (НБУ) оновили курс долара та євро на середу, 24 січня. На готівковому ринку також змінилися ціни на валюту.
Відповідні дані опубліковано на сайті Нацбанку.
Курс долара, євро та злотого
За цими даними, на завтра встановлено такі офіційні курси іноземних валют:
- долар — 37,45 грн (0,00);
- євро — 40,69 грн (-0,10);
- злотий — 9,28 грн (-0,07).
Курс валют у банках
За інформацією сайту Kurs, на готівковому ринку валюта знижується у ціні. У купівлі долар коштує 37,46 гривні (-0,08), у продажу — 38,07 гривні (-0,08). Євровалюту купують за 40,82 гривні (-0,08), продають — 41,71 гривні (-0,07).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах долар залишився незмінним, курс євро дещо ослаб. Купують долар за 38,05 грн (0,00), продають — за 38,19 грн (0,00). Євровалюту купують за 41,50 грн (-0,05), продають — за 41,70 грн (-0,05).
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Нагадаємо, український бізнес очікує девальвації національної валюти у 2024 році. Деякі керівники підприємств фактично одностайні щодо рівня курсу долара.
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