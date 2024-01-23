Курс валют на 24 січня — долар знову ослаб

Обмінний пункт у Києві. Фото: РБК-Україна

У Національному банку України (НБУ) оновили курс долара та євро на середу, 24 січня. На готівковому ринку також змінилися ціни на валюту.

Відповідні дані опубліковано на сайті Нацбанку.

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Курс долара, євро та злотого

За цими даними, на завтра встановлено такі офіційні курси іноземних валют:

долар — 37,45 грн (0,00);

євро — 40,69 грн (-0,10);

злотий — 9,28 грн (-0,07).

Курс валют у банках

За інформацією сайту Kurs, на готівковому ринку валюта знижується у ціні. У купівлі долар коштує 37,46 гривні (-0,08), у продажу — 38,07 гривні (-0,08). Євровалюту купують за 40,82 гривні (-0,08), продають — 41,71 гривні (-0,07).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах долар залишився незмінним, курс євро дещо ослаб. Купують долар за 38,05 грн (0,00), продають — за 38,19 грн (0,00). Євровалюту купують за 41,50 грн (-0,05), продають — за 41,70 грн (-0,05).

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Нагадаємо, український бізнес очікує девальвації національної валюти у 2024 році. Деякі керівники підприємств фактично одностайні щодо рівня курсу долара.