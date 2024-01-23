Курс валют на 24 января — доллар снова ослаб

Обменный пункт в Киеве. Фото: РБК-Украина

В Национальном банке Украины (НБУ) обновили курс доллара и евро на среду, 24 января. На наличном рынке также изменились цены на валюту.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Нацбанка.

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Курс доллара, евро и злотого

По этим данным, на завтра установлены следующие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 37,45 грн (0,00);

евро — 40,69 грн (-0,10);

злотый — 9,28 грн (-0,07).

Курс валют в банках

По информации сайта Kurs, на наличном рынке валюта снижается в цене. В покупке доллар стоит 37,46 гривны (-0,08), в продаже — 38,07 гривны (-0,08). Евровалюту покупают за 40,82 гривны (-0,08), продают — 41,71 гривны (-0,07).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменных пунктах доллар остался неизменным, курс евро несколько ослаб. Покупают доллар за 38,05 грн (0,00), продают — за 38,19 грн (0,00). Евровалюту покупают за 41,50 грн (-0,05), продают — за 41,70 грн. (-0,05).

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Напомним, украинский бизнес ожидает девальвацию национальной валюты в 2024 году. Некоторые руководители предприятий фактически единодушны по отношению к уровню курса доллара.