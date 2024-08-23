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В Україні стрімко зростають ціни на пальне — якою буде вартість на АЗС завтра

23 серпня 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 24 серпня 2024 року
АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Святослав Мотюженко - Редактор

В Україні стрімко зростають ціни на пальне. Найбільше дорожчає автогаз — за останню добу його вартість на автозаправках України підвищилась на 17 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 24 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 24 серпня

За даними моніторингового порталу, 24 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,12 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,38 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,72 грн/л;
  • скраплений газ — 28,51 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,05 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,35 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,77 грн/л;
  • скраплений газ — 28,09 грн/л.
Ціни на пальне 24 серпня
Ціни на пальне в Україні станом на 24 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 24 серпня

Пальне бренду "Євро-95" 24 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,97 грн/л, на KLO — 29,38 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, у Верховній Раді Україні провалили голосування за блокуючі постанови проти підвищення акцизів на пальне. Відповідно, найближчим часом законопроєкт №11256-2 набуде чинності.

Ми також писали, що експерт паливного ринку Сергій Куюн в ефірі День.LIVE заявив, що в Україні з 1 вересня зростуть акцизи на бензин, дизель та скраплений газ. Здорожчання будуть незначними, однак спричинять зріст ціни на пальне на АЗС.

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