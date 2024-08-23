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В Украине стремительно растут цены на топливо — какой будет стоимость на АЗС завтра

23 августа 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 24 августа 2024 года
АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

В Украине стремительно растут цены на топливо. Больше всего дорожает автогаз — за последние сутки его стоимость на автозаправках Украины повысилась на 17 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 24 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 24 августа

По данным мониторингового портала, 24 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,12 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,38 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,72 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,51 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,05 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,35 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,77 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,09 грн/л.
Цены на топливо 24 августа
Цены на топливо в Украине на 24 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 24 августа

Топливо бренда "Евро-95" 24 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,89 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,97 грн/л, на KLO — 29,38 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, в Верховной Раде Украины провалили голосование за блокирующие постановления против повышения акцизов на горючее. Соответственно, в ближайшее время законопроект №11256-2 вступит в силу.

Мы также писали, что эксперт топливного рынка Сергей Куюн в эфире День.LIVE заявил, что в Украине с 1 сентября возрастут акцизы на бензин, дизель и сжиженный газ. Удорожание будет незначительным, однако приведет к росту цены на горючее на АЗС.

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