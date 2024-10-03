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В Україні стрімко зростають ціни на автогаз — яка вартість пального на АЗС

3 жовтня 2024 05:50
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне 3 жовтня 2024 року — скільки коштує бензин, ДП та автогаз в Україні
Автозаправна станція. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Святослав Мотюженко - Редактор

На українських автозаправках знову почали зростати ціни на пальне. Вартість автогазу на АЗС зростає вже два дні підряд. Натомість ціни на бензин та дизпаливо трохи знизились.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне 3 жовтня в Україні
Ціни на пальне в Україні станом на 3 жовтня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 3 жовтня

За даними моніторингового порталу, 3 жовтня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,48 грн/л;
  • А-92 — 53,52 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,65 грн/л;
  • скраплений газ — 33,48 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,14 грн/л;
  • А-95 — 56,51 грн/л;
  • А-92 — 53,64 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,68 грн/л;
  • скраплений газ — 32,84 грн/л.
Вартість бензину, автогазу та дизелю 3 жовтня на АЗС
Ціни на пальне в Україні станом на 3 жовтня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 3 жовтня

Пальне бренду "Євро-95" 3 жовтня коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,66 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 34,97 грн/л, на KLO — 34,54 грн/л, на Shell — 32,92 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, автомеханік розповів коли найкраще міняти літню гуму на зимову у 2024 році. Зимова гума розроблена для максимальної безпеки на слизьких, снігових та крижаних покриттях. Вона забезпечує краще зчеплення, що зменшує ризик аварій. 

Також ми писали як неправильне використання популярного засобу WD-40 шкодить автомобілю. WD-40 не створює тривалого змащення. Що може призвести до частіших застосувань та зношення деталей.

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