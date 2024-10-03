Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине стремительно растут цены на автогаз — какая стоимость горючего на АЗС arrow

В Украине стремительно растут цены на автогаз — какая стоимость горючего на АЗС

3 октября 2024 05:50
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо 3 октября 2024 года — сколько стоит бензин, ДТ и автогаз в Украине
Автозаправочная станция. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Святослав Мотюженко - Редактор

На украинских автозаправках снова начали расти цены на топливо. Стоимость автогаза на АЗС увеличивается уже два дня подряд. В то же время цены на бензин и дизтопливо немного снизились.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

Читайте также:

Какая информация о горючем 3 октября вас интересует больше всего:

Цены на топливо 3 октября в Украине.
Цены на топливо в Украине на 3 октября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на горючее на АЗС 3 октября

По данным мониторингового портала, 3 октября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,48 грн/л;
  • А-92 — 53,52 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,65 грн/л;
  • сжиженный газ — 33,48 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,14 грн/л;
  • А-95 — 56,51 грн/л;
  • А-92 — 53,64 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,68 грн/л;
  • сжиженный газ — 32,84 грн/л.
Стоимость бензина, автогаза и дизеля 3 октября на АЗС
Цены на топливо в Украине на 3 октября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 3 октября

Топливо бренда "Евро-95" 3 октября стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,66 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" и BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 34,97 грн/л, на KLO — 34,54 грн/л, на Shell — 32,92 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, автомеханик рассказал, когда лучше всего менять летнюю резину на зимнюю в 2024 году. Зимняя резина разработана для максимальной безопасности на скользких, снежных и ледяных покрытиях. Она обеспечивает лучшее сцепление, что уменьшает риск аварий.  

Также мы писали как неправильное использование популярного средства WD-40 вредящему автомобилю. WD-40 не создает длительной смазки. Что может привести к более частому применению и износу деталей.

цены на топливо бензин АЗС цены в Украине дизтопливо автогаз

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Цены за 1 кг чермета в октябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине растут цены на подсолнечник — сколько стоит тонна зерна в октябре

06:30 ВВК военнообязанных — какие три документа они должны получить

06:19 В ООН рассказали, в какой области Украина является одним из лидеров мира

06:10 Пенсии в 2025 году — кто из украинцев получит 23 тыс. грн

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Языковеды объяснили, как будет на украинском словосочетание "в первую очередь"

06:01 Клиенты Ощадбанка жалуются на ограничения по закрытию и обмену карт

05:50 В Украине стремительно растут цены на автогаз — какая стоимость горючего на АЗС

05:48 Весь транспорт в Киеве может стать бесплатным — кто принимает решение

05:39 В Германии из-за подозрения на смертельный вирус из Африки эвакуировали целый вокзал

06:40 Цены за 1 кг чермета в октябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине растут цены на подсолнечник — сколько стоит тонна зерна в октябре

06:30 ВВК военнообязанных — какие три документа они должны получить

06:19 В ООН рассказали, в какой области Украина является одним из лидеров мира

06:10 Пенсии в 2025 году — кто из украинцев получит 23 тыс. грн

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Языковеды объяснили, как будет на украинском словосочетание "в первую очередь"

06:01 Клиенты Ощадбанка жалуются на ограничения по закрытию и обмену карт

05:50 В Украине стремительно растут цены на автогаз — какая стоимость горючего на АЗС

05:48 Весь транспорт в Киеве может стать бесплатным — кто принимает решение

05:39 В Германии из-за подозрения на смертельный вирус из Африки эвакуировали целый вокзал

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

Text

22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

Text

10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

Text

08:00 Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2024
Text

22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила