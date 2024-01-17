Курс доллара на 17 января — валюта продолжает активно дешеветь

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины установил новый официальный курс американской валюты на среду, 17 января. Изменили цены на доллар и евро банки и обменники.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Курс доллара, евро и злотого

По данным Нацбанка, на 17 января официальные курсы иностранных валют таковы:

доллар — 37,92 грн (+0,06);

евро — 41,28 грн (-0,19);

злотый — 9,41 грн (-0,09).

Курс валют в банках

По информации сайта Kurs, на украинском наличном рынке валюта активно дешевеет. Доллар в среднем стоит 38,54 гривны (-0,11). В покупке — 37,94 гривны (-0,07), в продаже — 38,65 гривны (-0,11). Евро покупают за 41,47 гривны (-0,20), продают — 42,46 гривны (-0,24).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, 17 января в обменниках доллар и евро упали в цене. Американскую валюту покупают по 38,47 грн (-0,23), продают — 38,60 грн (-0,20). Евро покупают за 42,05 грн (-0,32), продают — 42,30 грн (-0,28).

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Напомним, на валютном рынке подорожание доллара произошло из-за сезонного спроса на валюту в конце года. Однако это не продиктовано внезапной девальвацией гривны.

Ранее мы писали, что в текущем году ожидается продолжение декабрьских тенденций на валютном рынке. Национальный банк планирует сохранять контроль над финансовым сектором благодаря своевременным вмешательствам.