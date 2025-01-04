Зеленський підписав закон, який спрощує торгівлю вживаними авто в Україні

В Україні спростили торгівлю вживаними автомобілями
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб'єктами господарювання. Відтепер документ є законом і спрощує торгівлю вживаними автомобілями.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.
Що змінилося у продажі авто в Україні
Підписаний документ звільняє продавців вживаних авто та запчастин з таких автомобілів від певних обов'язків. Зокрема:
- перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби;
- подавати до сервісних центрів МВС документи з відміткою відповідного районного (міського) ТЦК та СП.
У документі пояснюється, що цей закон сприятиме легалізації ринку та усуненню схем, які призводять до недоотримання податків в бюджеті.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, які вживані авто вигідно купляти в Україні. Зокрема, мова йшла про ті машини, які можна перепродати без втрати попередньої вартості або ж навіть за трохи вищою ціною.
Крім того, ми повідомляли, які найкращі вживані авто для купівлі у 2025 році.
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