Зеленский подписал закон, который упрощает торговлю подержанными авто в Украине

Продажа подержанных авто. Фото: Pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект относительно усовершенствования порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствования. Отныне документ является законом и упрощает торговлю подержанными автомобилями.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

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Подписанный документ освобождает продавцов подержанных авто и запчастей из таких автомобилей от определенных обязанностей. В частности:

перерегистрировать на себя подержанные транспортные средства;

подавать в сервисные центры МВД документы с отметкой соответствующего районного (городского) ТЦК и СП.

В документе поясняется, что этот закон будет способствовать легализации рынка и устранению схем, которые приводят к недополучению налогов в бюджете.

Напомним, недавно мы писали, какие подержанные авто выгодно покупать в Украине. В частности, речь шла о тех машинах, которые можно перепродать без потери предыдущей стоимости или же даже по чуть более высокой цене.

Кроме того, мы сообщали, какие лучшие б/у авто для покупки в 2025 году.