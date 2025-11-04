Штраф за паспорт в Україні — за яке порушення покарають у листопаді

Людина тримає у руках паспорт. Фото: УНІАН

В Україні громадянам, коли виповнюється 25 чи 45 років, потрібно через місяць вклеїти нову фотографію у свій паспорт. Ця норма є обов’язковою, а за порушення доведеться платити штраф.

Коли потрібно міняти паспорт-книжечку

Хоча чіткі терміни дії паспорта й відсутні, у Державній міграційній службі зауважують, що документ визнають недійсним, якщо:

зміниться раніше вписана інформація (людина отримає нове прізвище або укладе шлюб);

знайдеться помилка в інформації у паспорті;

паспорт пошкодиться;

особа, яка досягла 25 чи 45 років, не звернулася у визначений термін (не пізніше як за місяць після досягнення відповідного віку) для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток.

У вищезазначених випадках паспорт-книжечку обмінюють на ID-карту.

Щодо паспортів-книжечок, то законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів зразка 1994 року. Однак громадяни за власним бажанням можуть обміняти паперовий український паспорт на ID-картку.

Штраф за прострочений паспорт

Розміри визначені у статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, недійсність паспорта — це попередження, а у разі повторного порушення протягом року ― штраф від 17 до 51 гривень.

При цьому паспорт, у який не вклеїли необхідну фотографію, визнається недійсним. У такому разі людина не зможе укласти шлюб, оформити фінансові та нотаріальні документи: отримати позику, спадщину, відкрити рахунок у банку.

Про що ще важливо знати

Нагадаємо, в Україні повноцінно запрацювала паспортна система, тож оформити нові біометричні паспорти знову можна у посольствах, консульствах і філіях ДП "Документ" за кордоном.

При цьому у Департаменті консульської служби МЗС України зауважили, що більшість країн світу вимагають перетинати кордони з паспортами (як правило біометричними) з терміном дії не більше 10 років. Тож подорожі з "продовженими" паспортами та внесеними відомостями про дітей створюють незручності при перетині кордонів.

