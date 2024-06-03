Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 4 червня

В Україні ростуть ціни на бензин — скільки коштуватиме пальне завтра
В Україні знову зросли ціни на пальне. На автозаправних станціях підвищилась вартість бензину. Натомість ціни на автогаз та дизель трохи впали.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 4 червня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 4 червня
За даними моніторингового сайту, 4 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,65 грн/л;
- А-95 — 55,95 грн/л;
- А-92 — 52,49 грн/л;
- дизельне пальне — 52,54 грн/л;
- скраплений газ — 26,55 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 59,57 грн/л;
- А-95 — 55,93 грн/л;
- А-92 — 52,36 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,61 грн/л;
- скраплений газ — 26,59 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 4 червня
Пальне бренду "Євро-95" 4 червня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 54,47 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 50,90 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС SUN OIL — 49,90 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.
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