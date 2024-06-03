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В Україні ростуть ціни на бензин — скільки коштуватиме пальне завтра

3 червня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 4 червня
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Україні знову зросли ціни на пальне. На автозаправних станціях підвищилась вартість бензину. Натомість ціни на автогаз та дизель трохи впали.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на бензин, ДП та газ на АЗС в Україні станом на 4 червня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 4 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 4 червня

За даними моніторингового сайту, 4 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,65 грн/л;
  • А-95 — 55,95 грн/л;
  • А-92 — 52,49 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,54 грн/л;
  • скраплений газ — 26,55 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 59,57 грн/л;
  • А-95 — 55,93 грн/л;
  • А-92 — 52,36 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,61 грн/л;
  • скраплений газ — 26,59 грн/л.
Ціни на бензин, ДП та газ на АЗС в Україні станом на 4 червня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 4 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 4 червня

Пальне бренду "Євро-95" 4 червня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 54,47 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 50,90 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС SUN OIL — 49,90 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, блогерка попередила українців про найдивніші штрафи для водіїв в Іспанії. Щоб не втратити гроші, потрібно знати нюанси ПДР Іспанії.

Ми також писали, що культова модель Toyota опинилася під загрозою зняття з виробництва. Попит на Supra в останні роки знижується.

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