Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 4 июня

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине снова выросли цены на горючее. На автозаправочных станциях повысилась стоимость бензина. В то же время цены на автогаз и дизель немного упали.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 4 июня 2024 года. Фото:Новини.LIVE

По данным мониторингового сайта, 4 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 59,65 грн/л;

А-95 — 55,95 грн/л;

А-92 — 52,49 грн/л;

дизельное топливо — 52,54 грн/л;

сжиженный газ — 26,55 грн/л.

A-95+ — 59,57 грн/л;

А-95 — 55,93 грн/л;

А-92 — 52,36 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,61 грн/л;

сжиженный газ — 26,59 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 4 июня 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Топливо бренда "Евро-95" 4 июня будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 54,47 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС SUN OIL — 50,90 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС SUN OIL — 49,90 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

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