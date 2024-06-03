Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 4 июня

В Украине растут цены на бензин — во сколько обойдется топливо завтра
В Украине снова выросли цены на горючее. На автозаправочных станциях повысилась стоимость бензина. В то же время цены на автогаз и дизель немного упали.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем 4 июня вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 4 июня
По данным мониторингового сайта, 4 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 59,65 грн/л;
- А-95 — 55,95 грн/л;
- А-92 — 52,49 грн/л;
- дизельное топливо — 52,54 грн/л;
- сжиженный газ — 26,55 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 59,57 грн/л;
- А-95 — 55,93 грн/л;
- А-92 — 52,36 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 52,61 грн/л;
- сжиженный газ — 26,59 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС - ОККО, WOG - 4 июня
Топливо бренда "Евро-95" 4 июня будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 54,47 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС SUN OIL — 50,90 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС SUN OIL — 49,90 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.
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