В Украине резко выросла стоимость подсолнечника — сколько стоит зерно в мае

Комбайн в поле. Фото: LTapsaH/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Вторжение России повлекло за собой значительное уменьшение экспорта зерна из Украины. Это связано с разрушением сельскохозяйственных угодий и техники, а также с проблемами в логистике из-за обстрела украинских портов. Однако Украина по-прежнему оказывает значительное влияние на мировой рынок зерна. За последние полгода Украина экспортировала через Черное море 27,6 миллиона метрических тонн зерна и масличных культур, что всего на 0,2 миллиона тонн меньше, чем до начала войны.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 14 мая 2024 года.

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По состоянию на 14 мая средняя цена подсолнечника в Украине составляет 15 799 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 14 мая 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник за последние дни выросла почти на 3%. Так, в понедельник, 6 мая, и вторник, 7 мая, цена подсолнечника составила 15 348 грн за тонну, что составляло минимум за 7 дней. Уже в среду, 8 мая, она выросла до 15 469 грн. В пятницу, 10 мая, стоимость тонны подсолнечника достигла своего недельного максимума — 15 799 грн. Такая средняя цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как проблемы на западных границах сказываются на экспорте зерновых

Экономист Андрей Новак отметил, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров в целом не сильно влияет на экспорт зерновых. По его словам, сухопутными маршрутами транспортируется менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Понятно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это убытки, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на ячмень и сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и пшеницы.

Также мы писали, что Европейский Союз окончательно одобрил "торговый безвиз" для Украины. Он будет действовать еще один год.