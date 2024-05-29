Цены на зерновые в Украине на 28 мая 2024 года

Комбайн в поле. Фото: Hans Benn/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Вторжение России повлекло за собой значительное сокращение экспорта зерна из Украины. Это вызвано разрушением сельскохозяйственных угодий и техники, а также логистическими проблемами из-за обстрела украинских портов. Несмотря на это, роль Украины в обеспечении глобальной продовольственной безопасности крайне важна, поэтому поддержка усилий по экспорту сельскохозяйственной продукции и ее экономики является решающей для всего мира. Об этом заявил специальный посланник по Украине МИД Бельгии Ян де Пау.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник на 28 мая 2024 года.

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По состоянию на 28 мая средняя цена подсолнечника в Украине составляет 16 736 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 28 мая 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник за последние дни упала. Так, во вторник, 21 мая, цена подсолнечника составляла 16 756 грн за тонну. Уже в среду, 22 мая, она выросла до 16 828 грн. В пятницу, 24 мая, стоимость тонны подсолнечника достигла своего недельного максимума — 17 058 грн. Впрочем, во вторник, 28 мая, стоимость тонны подсолнечника упала до своего недельного минимума – 16 736 грн. Такая средняя цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

По мнению экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор серьезно пострадал от вторжения России. Эти убытки включают в себя обстрел сельскохозяйственных угодий, прямые потери активов, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна со стороны российских вооруженных сил.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и кукурузы.