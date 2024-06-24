Ціни в Україні — на ринку стала доступнішою вишня

В Україні різко подешевшала літня ягода — які ціни на ринку
Наприкінці червня 2024 року на українських ринках суттєво подешевшала вишня. Ціни на цю літню ягоду знизились через кілька факторів.
Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на експертів.
Як змінилась вартість вишень у червні
Ціни на вишню сьогодні на ринку "Шувар" становлять 50-60 гривень за кілограм, що на 20% нижче, ніж в аналогічний період минулого року.
За словами керівниці відділу маркетингу гуртового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяни Попович, під кінець червня вартість вишні на 20% дешевша, аніж було в цей період 2023 року. Тепер ягоду продавці реалізують у роздрібі за 50-60 гривень за кілограм.
Така тенденція продиктована кількома важливими факторами:
- високою врожайністю ягід;
- великою пропозицією на ринку;
- підвищеним попитом.
"Старт сезону продажів вишні в Україні у 2024 році відбувся 30 травня, тобто на 2,5 тижня швидше, ніж у 2023 році. Це обумовлено сприятливими погодними умовами, що призвели до швидкого дозрівання ягід", — пояснила фахівець.
Серед ключових постачальників вишні в Україні:
- Чернівецька;
- Вінницька;
- Хмельницька;
- Закарпатська область.
Зокрема, на ринку вишня з Чернівецької області реалізується за ціною 55-60 гривень за кілограм.
Цінові прогнози на ягоди
За прогнозами, невдовзі ціни впадуть ще сильніше, оскільки пік сезону консервування господинями ягід збіжиться з дозріванням пізніх сортів вишень (кінець червня — початок липня).
"У цей період ціни можуть трохи знизитися, але значних змін у вартості не передбачається", — додала експерт.
Що ще варто знати
Нагадаємо, виробники суттєво підвищили ціни на важливі продукти українського столу минулого тижня. Зокрема, підскочила вартість молодої картоплі, огірків та моркви.
Також ми писали, що в країні різко знизились ціни на помідори. Популярний овоч пропонують на 16% дешевше, ніж було наприкінці минулого тижня.
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