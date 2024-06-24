Ціни в Україні — на ринку стала доступнішою вишня

Покупці на столичному ринку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Наприкінці червня 2024 року на українських ринках суттєво подешевшала вишня. Ціни на цю літню ягоду знизились через кілька факторів.

Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на експертів.

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Ціни на вишню сьогодні на ринку "Шувар" становлять 50-60 гривень за кілограм, що на 20% нижче, ніж в аналогічний період минулого року.

За словами керівниці відділу маркетингу гуртового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяни Попович, під кінець червня вартість вишні на 20% дешевша, аніж було в цей період 2023 року. Тепер ягоду продавці реалізують у роздрібі за 50-60 гривень за кілограм.

Така тенденція продиктована кількома важливими факторами:

високою врожайністю ягід;

великою пропозицією на ринку;

підвищеним попитом.

"Старт сезону продажів вишні в Україні у 2024 році відбувся 30 травня, тобто на 2,5 тижня швидше, ніж у 2023 році. Це обумовлено сприятливими погодними умовами, що призвели до швидкого дозрівання ягід", — пояснила фахівець.

Серед ключових постачальників вишні в Україні:

Чернівецька;

Вінницька;

Хмельницька;

Закарпатська область.

Зокрема, на ринку вишня з Чернівецької області реалізується за ціною 55-60 гривень за кілограм.

Цінові прогнози на ягоди

За прогнозами, невдовзі ціни впадуть ще сильніше, оскільки пік сезону консервування господинями ягід збіжиться з дозріванням пізніх сортів вишень (кінець червня — початок липня).

"У цей період ціни можуть трохи знизитися, але значних змін у вартості не передбачається", — додала експерт.

Що ще варто знати

Нагадаємо, виробники суттєво підвищили ціни на важливі продукти українського столу минулого тижня. Зокрема, підскочила вартість молодої картоплі, огірків та моркви.

Також ми писали, що в країні різко знизились ціни на помідори. Популярний овоч пропонують на 16% дешевше, ніж було наприкінці минулого тижня.