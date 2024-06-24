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В Украине резко подешевела летняя ягода — какие цены на рынке

24 июня 2024 10:30
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены в Украине — на рынке стала доступнее вишня
Покупатели на столичном рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В конце июня 2024 года на украинских рынках существенно подешевела вишня. Цены на эту летнюю ягоду снизились из-за нескольких факторов.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на экспертов.

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Как изменилась стоимость вишен в июне

Цены на вишню сегодня на рынке Шувар составляют 50-60 гривен за килограмм, что на 20% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

По словам руководителя отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяны Попович, к концу июня стоимость вишни на 20% дешевле, чем было в этот период 2023 года. Теперь ягоду продавцы реализуют в рознице с 50-60 гривен за килограмм.

Такая тенденция продиктована несколькими важными факторами:

  • высокой урожайностью ягод;
  • большим предложением на рынке;
  • повышенным спросом.

"Старт сезона продаж вишни в Украине в 2024 году состоялся 30 мая, то есть, на 2,5 недели быстрее, чем в 2023 году. Это обусловлено благоприятными погодными условиями, которые привели к быстрому созреванию ягод", — пояснила специалист.

Среди ключевых поставщиков вишни в Украине:

  • Черновицкая;
  • Винницкая;
  • Хмельницкая;
  • Закарпатская область.

В частности, на рынке вишня из Черновицкой области реализуется по цене 55-60 гривен за килограмм.

Ценовые прогнозы на ягоды

По прогнозам, вскоре цены упадут еще сильнее. Поскольку пик сезона консервирования хозяйками ягод совпадет с созреванием поздних сортов вишен — конец июня — начало июля.

"В этот период цены могут немного снизиться, но значительных изменений в стоимости не предполагается", — добавила эксперт.

Что еще стоит знать

Напомним, производители существенно повысили цены на важные продукты украинского стола на прошлой неделе. В частности, подскочила стоимость молодого картофеля, огурцов и моркови.

Также мы писали, что в стране резко снизились цены на помидоры. Популярный овощ предлагают на 16% дешевле, чем было в конце прошлой недели.

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