Курс валют на 12 июля — доллар движется вверх в цене

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на наличном рынке движется в сторону повышения. По решению Национального банка Украины (НБУ), на 12 июля 2024 года официальный курс вырос до исторического уровня.

Об этом передает пресс-служба Нацбанка и мониторинговые порталы.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 40,88 грн (+0,17);

евро — 44,38 грн (+0,31);

злотый — 10,43 грн (+0,08).

Курс валют в банках

По информации портала Kurs, на наличном рынке Украины после снижения доллар начал дорожать. Стоит в среднем в покупке 40,61 грн (+0,08), в продаже — 41,09 грн (+0,07). Евровалюта в покупке стоит — 43,92 грн (+0,10), в продаже — 44,64 грн (+0,10).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,40 грн (0,00), в продаже — 41,00 грн (0,00). В Райффайзен Банке покупают за 40,60 грн (+0,10), продают — за 40,99 грн (+0,06). В Ощадбанке стоит при покупке 40,60 грн, при продаже — 41,10 грн.

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет сайт Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 40,98 грн (+0,05), в продаже — 41,06 грн (+0,03). Евро стоит в покупке 44,45 грн (+0,10), в продаже — 44,61 грн (+0,10).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, Нацбанк отменил очередную часть валютных ограничений, введенных ранее. Изменения коснутся волонтеров, населения и бизнеса.

Также мы писали, что в Украине вырос спрос на наличную иностранную валюту, поэтому банки ввезли больший объем наличных денег. В общей сложности составил 1,176 миллиарда долларов.