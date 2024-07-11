Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине резко подскочили цены на доллар — новый курс от НБУ arrow

В Украине резко подскочили цены на доллар — новый курс от НБУ

11 июля 2024 23:05
Галушко Иван - Редактор
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 12 июля — доллар движется вверх в цене
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Галушко Иван - Редактор
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на наличном рынке движется в сторону повышения. По решению Национального банка Украины (НБУ), на 12 июля 2024 года официальный курс вырос до исторического уровня.

Об этом передает пресс-служба Нацбанка и мониторинговые порталы.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 40,88 грн (+0,17);
  • евро — 44,38 грн (+0,31);
  • злотый — 10,43 грн (+0,08).

Курс валют в банках

По информации портала Kurs, на наличном рынке Украины после снижения доллар начал дорожать. Стоит в среднем в покупке 40,61 грн (+0,08), в продаже — 41,09 грн (+0,07). Евровалюта в покупке стоит — 43,92 грн (+0,10), в продаже — 44,64 грн (+0,10).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,40 грн (0,00), в продаже — 41,00 грн (0,00). В Райффайзен Банке покупают за 40,60 грн (+0,10), продают — за 40,99 грн (+0,06). В Ощадбанке стоит при покупке 40,60 грн, при продаже — 41,10 грн.

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет сайт Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 40,98 грн (+0,05), в продаже — 41,06 грн (+0,03). Евро стоит в покупке 44,45 грн (+0,10), в продаже — 44,61 грн (+0,10).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, Нацбанк отменил очередную часть валютных ограничений, введенных ранее. Изменения коснутся волонтеров, населения и бизнеса.

Также мы писали, что в Украине вырос спрос на наличную иностранную валюту, поэтому банки ввезли больший объем наличных денег. В общей сложности составил 1,176 миллиарда долларов.

НБУ курс валют курс гривны курс доллара курс евро доллар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно