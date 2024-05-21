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В Україні продовжують рости ціни на пальне — якою буде його вартість завтра

21 травня 2024 22:45
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на пальне в Україні станом на 22 травня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

На українських АЗС за останню добу змінилися ціни на пальне. Вартість бензину трохи зросла. Найбільше здорожчав бензин бренду А-95+. Ціни на нього піднялись на 12 копійок. Вартість автогазу залишилась на рівні попередніх днів, а от дизпаливо трохи здешевшало.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 22 травня
Ціни на пальне в Україні станом на 22 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 22 травня

За даними моніторингового сайту, 22 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,60 грн/л;
  • А-95 — 55,92 грн/л;
  • А-92 — 52,37 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,79 грн/л;
  • скраплений газ — 26,65 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 59,46 грн/л;
  • А-95 — 55,84 грн/л;
  • А-92 — 52,25 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 53,08 грн/л;
  • скраплений газ — 26,68 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 22 травня
Ціни на пальне в Україні станом на 22 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 22 травня

22 травня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 61,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 54,00 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 50,90 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС SUN OIL — 59,90 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 57,49 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,70 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, сімейний мінівен Opel Combo вже доступний в Україні. Всі комплектації Opel Combo в Україні отримали цифрову панель приладів, збільшений 10-дюймовий центральний сенсорний дисплей та нові матеріали оздоблення інтер'єру.

Ми також писали, Організація безпеки дорожнього руху Франції вважає, щоб бути гарним водієм, потрібно прийняти мислення жінки. Твердження ґрунтується на дослідженнях ДТП, проведених в країні.

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