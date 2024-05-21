Цены на топливо в Украине по состоянию на 22 мая - сколько стоит бензин, газ и дизель

В Украине продолжают расти цены на топливо — какой будет его стоимость завтра
На украинских АЗС за последние сутки изменились цены на топливо. Стоимость бензина немного выросла. Больше всего подорожал бензин бренда А-95+. Цены на него поднялись на 12 копеек. Стоимость автогаза осталась на уровне предыдущих дней, а вот дизтопливо немного подешевело.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о топливе 22 мая вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 22 мая
По данным мониторингового сайта, 22 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 59,60 грн/л;
- А-95 — 55,92 грн/л;
- А-92 — 52,37 грн/л;
- дизельное топливо — 52,79 грн/л;
- сжиженный газ — 26,65 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 59,46 грн/л;
- А-95 — 55,84 грн/л;
- А-92 — 52,25 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 53,08 грн/л;
- сжиженный газ — 26,68 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 22 мая
22 мая топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR - по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 61,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 54,00 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС SUN OIL — 50,90 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС SUN OIL — 59,90 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 57,49 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,70 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.
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