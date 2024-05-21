Цены на топливо в Украине по состоянию на 22 мая - сколько стоит бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На украинских АЗС за последние сутки изменились цены на топливо. Стоимость бензина немного выросла. Больше всего подорожал бензин бренда А-95+. Цены на него поднялись на 12 копеек. Стоимость автогаза осталась на уровне предыдущих дней, а вот дизтопливо немного подешевело.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 22 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового сайта, 22 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 59,60 грн/л;

А-95 — 55,92 грн/л;

А-92 — 52,37 грн/л;

дизельное топливо — 52,79 грн/л;

сжиженный газ — 26,65 грн/л.

A-95+ — 59,46 грн/л;

А-95 — 55,84 грн/л;

А-92 — 52,25 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 53,08 грн/л;

сжиженный газ — 26,68 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 22 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

22 мая топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR - по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 61,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 54,00 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС SUN OIL — 50,90 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС SUN OIL — 59,90 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 57,49 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,70 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

Напомним, семейный минивэн Opel Combo уже доступен в Украине. Все комплектации Opel Combo в Украине получили цифровую приборную панель, увеличенный 10-дюймовый центральный сенсорный дисплей и новые материалы отделки интерьера.

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