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В Украине продолжают расти цены на топливо — какой будет его стоимость завтра

21 мая 2024 22:45
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на топливо в Украине по состоянию на 22 мая - сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

На украинских АЗС за последние сутки изменились цены на топливо. Стоимость бензина немного выросла. Больше всего подорожал бензин бренда А-95+. Цены на него поднялись на 12 копеек. Стоимость автогаза осталась на уровне предыдущих дней, а вот дизтопливо немного подешевело.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине по состоянию на 22 мая
Цены на топливо в Украине на 22 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 22 мая

По данным мониторингового сайта, 22 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,60 грн/л;
  • А-95 — 55,92 грн/л;
  • А-92 — 52,37 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,79 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,65 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 59,46 грн/л;
  • А-95 — 55,84 грн/л;
  • А-92 — 52,25 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 53,08 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,68 грн/л.
Цены на топливо в Украине по состоянию на 22 мая
Цены на топливо в Украине на 22 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 22 мая

22 мая топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR - по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 61,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 54,00 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС SUN OIL — 50,90 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС SUN OIL — 59,90 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 57,49 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,70 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

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Напомним, семейный минивэн Opel Combo уже доступен в Украине. Все комплектации Opel Combo в Украине получили цифровую приборную панель, увеличенный 10-дюймовый центральный сенсорный дисплей и новые материалы отделки интерьера.

Мы также писали, Организация безопасности дорожного движения Франции считает, чтобы быть хорошим водителем, нужно принять мышление женщины. Утверждение основано на исследованиях ДТП, проведенных в стране.

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