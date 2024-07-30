Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні продовжує дорожчати пальне — якою буде вартість бензину на АЗС завтра arrow

В Україні продовжує дорожчати пальне — якою буде вартість бензину на АЗС завтра

30 липня 2024 22:45
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 31 липня
Автозаправка у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

За останню добу в Україні зросли ціни майже на всі види пального. Здорожчала вартість бензину та автогазу. Найбільше зросли ціни на бензини брендів А-95 та А-92. При цьому дизпаливо здешевшало на 1 копійку.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 31 липня вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне 31 липня 2024 року в Україні
Ціни на пальне в Україні станом на 31 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 31 липня

За даними моніторингового порталу, 31 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,14 грн/л;
  • А-95 — 56,65 грн/л;
  • А-92 — 53,83 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,76 грн/л;
  • скраплений газ — 27,91 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,12 грн/л;
  • А-95 — 56,55 грн/л;
  • А-92 — 53,72 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,76 грн/л;
  • скраплений газ — 27,66 грн/л.
Вартість бензину дизелю та автогазу в Україні 31 липня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 31 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 31 липня

Пальне бренду "Євро-95" 31 липня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 56,06 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Фактор" — 53,00 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,48 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, останнім часом водії скаржаться, що нові АКБ, куплені в автомагазинах, розряджаються помітно швидше за акумулятори, які свого часу були встановлені на заводі під час збірки автомобіля. Ми розповіли чому заводські акумулятори служать в авто довше магазинних АКБ.

Ми також писали, яку оливу не можна заливати у двигун автомобіля. Зіпсувати двигун автомобіля не складно, достатньо недбало ставитися до його обслуговування.

ціни на паливо бензин авто гроші Україна АЗС ціни в Україні дизпаливо ринок пального автогаз

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом