Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 31 липня

Автозаправка у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

За останню добу в Україні зросли ціни майже на всі види пального. Здорожчала вартість бензину та автогазу. Найбільше зросли ціни на бензини брендів А-95 та А-92. При цьому дизпаливо здешевшало на 1 копійку.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 31 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового порталу, 31 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,14 грн/л;

А-95 — 56,65 грн/л;

А-92 — 53,83 грн/л;

дизельне пальне — 52,76 грн/л;

скраплений газ — 27,91 грн/л.

A-95+ — 60,12 грн/л;

А-95 — 56,55 грн/л;

А-92 — 53,72 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,76 грн/л;

скраплений газ — 27,66 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 31 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 31 липня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 56,06 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Фактор" — 53,00 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,48 грн/л.

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