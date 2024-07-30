Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 31 липня

Автозаправка в Киеве. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

За последние сутки в Украине выросли цены почти на все виды горючего. Удорожала стоимость бензина и автогаза. Больше всего выросли цены на бензины брендов А-95 и А-92. При этом дизтопливо подешевело на 1 копейку.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria .

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Цены на топливо в Украине на 31 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового портала, 31 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,14 грн/л;

А-95 — 56,65 грн/л;

А-92 — 53,83 грн/л;

дизельное топливо — 52,76 грн/л;

сжиженный газ — 27,91 грн/л.

A-95+ — 60,12 грн/л;

А-95 — 56,55 грн/л;

А-92 — 53,72 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,76 грн/л;

сжиженный газ — 27,66 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 31 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Топливо бренда "Евро-95" 31 июля будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 56,06 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Фактор" — 53,00 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Рур групп" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell - 28,48 грн/л.

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