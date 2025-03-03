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В Україні продовжує дорожчати долар — де найкращий курс у березні

3 березня 2025 12:00
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Курс долара в Україні — в якому банку найкращі умови для обміну
Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Вартість долара в банках України продовжує зростати. За вихідні валюта США зміцнилася відносно гривні.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на понеділок, 3 березня.

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Курс долара в обмінниках

Станом на 3 березня долари в обмінниках купують в середньому за 41,32 гривні, що на 29 копійок вище, ніж попереднього дня. Продають валюту США за 41,83 гривні. Це нижче на 7 копійок щодо 2 березня.

Курс долара у банках

На ранок 3 березня купівля долара у банках становить у середньому 41,30 гривні — на 5 копійок вище відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому за 41,90 гривні (+10 копійок).

Курс долара у касах банків України:

  • ПриватБанк: купівля — 41,30, продаж — 41,90;
  • ПУМБ: купівля — 41,30, продаж — 41,90;
  • Райффайзен Банк: купівля — 41,20, продаж — 41,87;
  • Сенс Банк: купівля — 41,50, продаж — 42,10;
  • Укрсиббанк: купівля — 41,35, продаж — 41,90;
  • Кредобанк: купівля — 41,41, продаж — 41,99;
  • Таскомбанк: купівля — 41,45, продаж — 41,95;
  • А-Банк: купівля — 41,40, продаж — 42,00;
  • ПроКредит Банк: купівля — 41,35, продаж — 41,85;
  • МТБ Банк: купівля — 41,40, продаж — 41,90;
  • Глобус: купівля — 41,45, продаж — 42,05;
  • Акордбанк: купівля — 41,45, продаж — 42,00;
  • Банк Львів: купівля — 41,65, продаж — 41,83;
  • Комінбанк: купівля — 41,10, продаж — 41,90;
  • Кліринговий Дім: купівля — 41,55, продаж — 42,05;
  • Монобанк: купівля — 41,50, продаж — 42,00.

Нагадаємо, стало відомо що відбувалося з курсом долара після сварки Зеленського і Трампа. Конфлікт зірвав підписання угоди про корисні копалини, яку так довго готували, а на готівковому ринку курс американської валюти почав різко зростати.

Крім того, на тлі переговорів про припинення бойових дій в Україні виникає питання щодо майбутнього курсу долара. Експерти вважають, що американська валюта навряд чи дешевшатиме після завершення війни. Швидше за все, курс буде тимчасово зафіксовано, а гривня може дещо зміцнитися.

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