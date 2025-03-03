Курс долара в Україні — в якому банку найкращі умови для обміну

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вартість долара в банках України продовжує зростати. За вихідні валюта США зміцнилася відносно гривні.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на понеділок, 3 березня.

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Курс долара в обмінниках

Станом на 3 березня долари в обмінниках купують в середньому за 41,32 гривні, що на 29 копійок вище, ніж попереднього дня. Продають валюту США за 41,83 гривні. Це нижче на 7 копійок щодо 2 березня.

Курс долара у банках

На ранок 3 березня купівля долара у банках становить у середньому 41,30 гривні — на 5 копійок вище відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому за 41,90 гривні (+10 копійок).

Курс долара у касах банків України:

ПриватБанк: купівля — 41,30, продаж — 41,90;

ПУМБ: купівля — 41,30, продаж — 41,90;

Райффайзен Банк: купівля — 41,20, продаж — 41,87;

Сенс Банк: купівля — 41,50, продаж — 42,10;

Укрсиббанк: купівля — 41,35, продаж — 41,90;

Кредобанк: купівля — 41,41, продаж — 41,99;

Таскомбанк: купівля — 41,45, продаж — 41,95;

А-Банк: купівля — 41,40, продаж — 42,00;

ПроКредит Банк: купівля — 41,35, продаж — 41,85;

МТБ Банк: купівля — 41,40, продаж — 41,90;

Глобус: купівля — 41,45, продаж — 42,05;

Акордбанк: купівля — 41,45, продаж — 42,00;

Банк Львів: купівля — 41,65, продаж — 41,83;

Комінбанк: купівля — 41,10, продаж — 41,90;

Кліринговий Дім: купівля — 41,55, продаж — 42,05;

Монобанк: купівля — 41,50, продаж — 42,00.

Нагадаємо, стало відомо що відбувалося з курсом долара після сварки Зеленського і Трампа. Конфлікт зірвав підписання угоди про корисні копалини, яку так довго готували, а на готівковому ринку курс американської валюти почав різко зростати.

Крім того, на тлі переговорів про припинення бойових дій в Україні виникає питання щодо майбутнього курсу долара. Експерти вважають, що американська валюта навряд чи дешевшатиме після завершення війни. Швидше за все, курс буде тимчасово зафіксовано, а гривня може дещо зміцнитися.