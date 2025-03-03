Курс доллара в Украине — в каком банке лучшие условия для обмена

В Украине продолжает дорожать доллар — где лучший курс в марте
Стоимость доллара в банках Украины продолжает расти. За выходные валюта США укрепилась по отношению к гривне.
Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на понедельник, 3 марта.
Курс доллара в обменниках
По состоянию на 3 марта доллары в обменниках покупают в среднем за 41,32 гривны, что на 29 копеек выше, чем в предыдущий день. Продают валюту США по 41,83 гривны. Это ниже на 7 копеек относительно 2 марта.
Курс доллара в банках
На утро 3 марта покупка доллара в банках составляет в среднем 41,30 гривны — на 5 копеек выше относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 41,90 гривны (+10 копеек).
Курс доллара в кассах банков Украины:
- ПриватБанк: покупка — 41,30, продажа — 41,90;
- ПУМБ: покупка — 41,30, продажа — 41,90;
- Райффайзен Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,87;
- Сенс Банк: покупка — 41,50, продажа — 42,10;
- Укрсиббанк: покупка — 41,35, продажа — 41,90;
- Кредобанк: покупка — 41,41, продажа — 41,99;
- Таскомбанк: покупка — 41,45, продажа — 41,95;
- А-Банк: покупка — 41,40, продажа — 42,00;
- ПроКредит Банк: покупка — 41,35, продажа — 41,85;
- МТБ Банк: покупка — 41,40, продажа — 41,90;
- Глобус: покупка — 41,45, продажа — 42,05;
- Аккордбанк: покупка — 41,45, продажа — 42,00;
- Банк Львов: покупка — 41,65, продажа — 41,83;
- Коминбанк: покупка — 41,10, продажа — 41,90;
- Клиринговый Дом: покупка — 41,55, продажа — 42,05;
- Монобанк: покупка — 41,50, продажа — 42,00.
Напомним, стало известно что происходило с курсом доллара после ссоры Зеленского и Трампа. Конфликт сорвал подписание соглашения о полезных ископаемых, которое так долго готовили, а на наличном рынке курс американской валюты начал резко расти.
Кроме того, на фоне переговоров о прекращении боевых действий в Украине возникает вопрос относительно будущего курса доллара. Эксперты считают, что американская валюта вряд ли будет дешеветь после завершения войны. Скорее всего, курс будет временно зафиксирован, а гривна может несколько укрепиться.
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