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В Україні подорожчав бензин — які ціни на АЗС сьогодні

12 січня 2024 07:20
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 12 січня 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У п'ятницю, 12 січня, на українских АЗС знову знизились ціни на деякі види пального, а деякі навпаки пішли вгору. Найбільше у вартості втратив автогаз. Ціни на цей вид пального впали більш ніж на 10 копійок. А от бензин марки А-92 здорожчав на 3 копійки. 

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 12 січня

За даними моніторингового сайту, 12 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,32 грн/л;
  • А-95 — 51,12 грн/л;
  • А-92 — 47,94 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,09грн/л;
  • скраплений газ — 28,59 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 54,44 грн/л,
  • А-95 — за 51,28 грн/л,
  • бензин А-92 — за 48,29 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 51,25 грн/л,
  • скраплений газ — 29,40 грн/л.

Ціни на бензин та ДП в Україні станом на 12 січня 2024

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 12 січня

12 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 47,90 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 46,40 грн/л. 
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л. 

У мережі WOG вартість автогазу — 29,97 грн/л, на KLO — 29,29 г рн/л, на Shell — 28,65 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали які авто продають в Україні зі знижками у 2024 році. В Україні сезонність впливає на авторинок не істотно, позаяк транспортними засобами люди користуються впродовж всього року. При цьому автодилери, надаючи зимові знижки, намагаються позбутися нерозпроданих у грудні 2023-го запасів, щоб навесні виходити на ринок вже з новою технікою.

Раніше ми розповіли, чому авто іржавіють взимку та як з цим боротися. Взимку кузов автомобіля особливо схильний до іржавіння через перепад температур, сніг, лід, пісок, сіль та реагенти. Щоб машина пройшла холодний сезон без втрат, потрібно дотримуватися кількох простих правил з профілактики корозії.  

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