Ціни на пальне в Україні станом на 12 січня 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У п'ятницю, 12 січня, на українских АЗС знову знизились ціни на деякі види пального, а деякі навпаки пішли вгору. Найбільше у вартості втратив автогаз. Ціни на цей вид пального впали більш ніж на 10 копійок. А от бензин марки А-92 здорожчав на 3 копійки.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 12 січня

За даними моніторингового сайту, 12 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,32 грн/л;

А-95 — 51,12 грн/л;

А-92 — 47,94 грн/л;

дизельне пальне — 51,09грн/л;

скраплений газ — 28,59 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 54,44 грн/л,

А-95 — за 51,28 грн/л,

бензин А-92 — за 48,29 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 51,25 грн/л,

скраплений газ — 29,40 грн/л.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 12 січня

12 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 47,90 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 46,40 грн/л.

ЗС RLS — 46,40 грн/л. Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,97 грн/л, на KLO — 29,29 г рн/л, на Shell — 28,65 грн/л.

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