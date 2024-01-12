Ціни на пальне в Україні станом на 12 січня 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель

В Україні подорожчав бензин — які ціни на АЗС сьогодні
На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У п'ятницю, 12 січня, на українских АЗС знову знизились ціни на деякі види пального, а деякі навпаки пішли вгору. Найбільше у вартості втратив автогаз. Ціни на цей вид пального впали більш ніж на 10 копійок. А от бензин марки А-92 здорожчав на 3 копійки.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 12 січня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 12 січня
За даними моніторингового сайту, 12 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 54,32 грн/л;
- А-95 — 51,12 грн/л;
- А-92 — 47,94 грн/л;
- дизельне пальне — 51,09грн/л;
- скраплений газ — 28,59 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 54,44 грн/л,
- А-95 — за 51,28 грн/л,
- бензин А-92 — за 48,29 грн/л.
Інші види пального:
- дизель — за 51,25 грн/л,
- скраплений газ — 29,40 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 12 січня
12 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 47,90 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 46,40 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 29,97 грн/л, на KLO — 29,29 г рн/л, на Shell — 28,65 грн/л.
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