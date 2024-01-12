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В Украине подорожал бензин — какие цены на АЗС сегодня

12 января 2024 07:20
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 12 января 2024 года - сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего . В пятницу, 12 января, на украинских АЗС снова снизились цены на некоторые виды горючего, а некоторые наоборот пошли вверх. Больше всего в стоимости потерял автогаз. Цены на этот вид горючего упали более чем на 10 копеек. А вот бензин марки А-92 подорожал на 3 копейки.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 12 января

По данным мониторингового сайта, 12 января средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 54,32 грн/л;
  • А-95 — 51,12 грн/л;
  • А-92 — 47,94 грн/л;
  • дизельное топливо — 51,09 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,59 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 54,44 грн/л,
  • А-95 — за 51,28 грн/л,
  • бензин А-92 — за 48,29 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 51,25 грн/л,
  • сжиженный газ — 29,40 грн/л.

Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 12 января 2024 года

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 12 января

12 января горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС RLS — 47,90 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, дешевле всего на А   ВС RLS — 46,40 грн/л.  
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.  

В сети WOG стоимость автогаза — 29,97 грн/л, на KLO — 29,29 г   рН/л, на Shell — 28,65 грн/л.

Больше об авто

Напомним, мы писали, какие авто продают в Украине со скидками в 2024 году. В Украине сезонность влияет на авторынок не существенно, поскольку транспортными средствами люди пользуются на протяжении всего года. При этом автодилеры, предоставляя зимние скидки, пытаются избавиться от нераспроданных в декабре 2023-го запасов, чтобы весной выходить на рынок уже с новой техникой.

Раньше мы рассказали, почему авто ржавеют зимой и как с этим бороться. Зимой кузов автомобиля особенно склонен к ржаванию из-за перепада температур, снега, льда, песка, соли и реагентов. Чтобы машина прошла холодный сезон без потерь, нужно соблюдать несколько простых правил по профилактике коррозии.   

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