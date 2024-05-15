Ціни в Україні — на полицях магазинів дорожчає хліб

Пекарі печуть хліб. Фото: РБК-Україна

На полицях українських магазинів почала активніше підвищуватися вартість хліба. Зростання цін продиктоване низкою факторів.

Про це йдеться у звіті Національного банку щодо рівня інфляції у квітні 2024 року, пише видання Agroperspectiva.

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Причини подорожчання хліба

Як зазначається, ціни на хліб зростають в основному через два ключові фактори. А саме:

збільшення витрат бізнесу на оплату праці;

вичерпання запасів якісної сировини.

Вартість інших борошняних виробів зростає не так активно завдяки меншим витратам виробників на сировину.

У НБУ зауважили, що цей чинник позитивно вплинув на інші продукти. Так, зумовив подальше зниження вартості соняшникової олії та олійних продуктів. Також сповільнилося зростання цін на м’ясну продукцію через зменшення тиску на витрати бізнесу у зв'язку з подешевшанням кормів.

Водночас темп підвищення цін на оброблені продовольчі товари пришвидшився до 5,5% у річному вимірі, зокрема через блокаду західних кордонів. Подорожчали: масло, м’які сири, імпортні товари (шоколад, кава, оливкова олія).

Серед ключових причин зростання цін на хліб самі учасники ринку називають:

нові ціни на зерно;

вартість логістики;

ціни на енергоносії.

"У собівартості виробництва хліба дуже висока частка "енергетичної" складової, тому зі зростанням тарифів на електроенергію хліб традиційно дорожчає. Ще одна проблема — дефіцит кадрів. Частина працівників пішла воювати. Частина працівників, насамперед, жінок виїхали за межі країни, рятуючись від війни", — пояснює видання.

Як змінились ціни на хліб

За інформацією Державної служби статистики, за перший квартал 2024 року:

вартість хліба пшеничного з борошна вищого ґатунку становить 44,89 грн/кг;

ціна хліба пшеничного з борошна першого ґатунку — 36,38 грн/кг;

хліба житнього, житньо-пшеничного — 37,54 грн/кг;

вартість батона — 23,28 грн/500 грам.

Як зауважує Agroperspectiva, ціни на хліб за останні п'ять років зросли вдвічі.

Так, на початку 2019 року:

хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку коштував 22,2 грн/кг;

хліб пшеничний з борошна першого ґатунку — 19,58 грн/кг;

хліб житній, житньо-пшеничний — 20,74 грн/кг.

Динаміка зміни цін. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Державна служба статистики оприлюднила динаміку зміни споживчих цін за останній рік. Деякі продукти від квітня 2023 року до квітня 2024 року знизились на понад 40%.

Також ми писали, що у травні 2024 року на полицях українських магазинів суттєво подорожчали популярні продукти. Значно зросли ціни на м'ясо та деякі овочі з "борщового набору".