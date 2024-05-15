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В Украине начал дорожать хлеб — что происходит с ценами

15 мая 2024 08:48
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены в Украине — на полках магазинов дорожает хлеб
Пекари пекут хлеб. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

На полках украинских магазинов начала активнее повышаться стоимость хлеба. Рост цен продиктован рядом факторов.

Об этом говорится в отчете Национального банка по уровню инфляции в апреле 2024 года, пишет издание Agroperspectiva.

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Причины подорожания хлеба

Как отмечается, цены на хлеб растут в основном из-за двух ключевых факторов. А именно:

  • увеличения затрат бизнеса на оплату труда;
  • исчерпания запасов качественного сырья.

Стоимость других мучных изделий растет не столь активно благодаря меньшим затратам производителей на сырье.

В НБУ отметили, что этот фактор оказал положительное влияние на другие продукты. Так, обусловил дальнейшее снижение стоимости подсолнечного масла и масличных продуктов. Также замедлился рост цен на мясную продукцию из-за уменьшения давления на траты бизнеса в связи с удешевлением кормов.

В то же время темп повышения цен на обработанные продовольственные товары ускорился до 5,5% в годовом исчислении, в том числе из-за блокады западных границ. Подорожали: масло, сыры, импортные товары (шоколад, кофе, оливковое масло).

Среди ключевых причин роста цен хлеба сами участники рынка называют:

  • новые цены на зерно;
  • стоимость логистики;
  • цены на энергоносители

"В себестоимости производства хлеба очень высока доля "энергетической" составляющей, поэтому с ростом тарифов на электроэнергию хлеб традиционно дорожает. Еще одна проблема — дефицит кадров. Часть работников пошла воевать. Часть работников, прежде всего женщин, выехали за пределы страны, спасаясь от войны", — объясняет издание.

Как изменились цены на хлеб

По информации Государственной службы статистики, за первый квартал 2024 года:

  • стоимость хлеба пшеничной из муки высшего сорта составляет 44,89 грн/кг;
  • цена хлеба пшеничного из муки первого сорта — 36,38 грн/кг;
  • хлеба ржаного, ржано-пшеничного — 37,54 грн/кг;
  • стоимость батона — 23,28 грн/500 грамм.

Как отмечает Agroperspectiva, цены на хлеб за последние пять лет выросли вдвое.

Так, в начале 2019 года:

  • хлеб пшеничный из муки высшего сорта стоил 22,2 грн/кг;
  • хлеб пшеничный из муки первого сорта — 19,58 грн/кг;
  • хлеб ржаной, ржано-пшеничный — 20,74 грн/кг.

 

цены на хлеб
Динамика изменения цен. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Государственная служба статистики обнародовала динамику изменения потребительских цен за последний год. Некоторые продукты с апреля 2023 года по апрель 2024 года снизились более чем на 40%.

Также мы писали, что в мае 2024 года на полках украинских магазинов существенно подорожали популярные продукты. Значительно выросли цены на мясо и некоторые овощи из "борщевого набора".

НБУ
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хлеб

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