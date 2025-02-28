Курс долара в ПриватБанку, Ощадбанку та Райффайзен банку — скільки коштує валюта станом на 28 лютого 2024 року

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Після відносно тривалого зниження вартість долара в обмінниках України почала зростати. За останню добу валюта США трохи зміцнилася відносно гривні. При цьому в банках долар трохи здешевшав.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на п'ятницю, 28 лютого.

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Курс долара в обмінниках

Станом на 28 лютого долари в обмінниках купують в середньому за 41,40 гривні, що на 12 копійок вище, ніж попереднього дня. Продають валюту США за 41,77 гривні. Тут також зростання щодо 27 лютого становить 12 копійок.

Курс долара у банках

На ранок 28 лютого купівля долара у банках становить у середньому 41,30 гривні — на 10 копійок нижче відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому за 41,85 гривні (-5 копійок).

Курс долара у касах банків України:

ПриватБанк: купівля — 41,19, продаж — 41,79;

Ощадбанк: купівля — 41,35, продаж — 41,85;

ПУМБ: купівля — 41,30, продаж — 41,90;

Райффайзен Банк: купівля — 41,20, продаж — 41,74;

Сенс Банк: купівля — 41,40, продаж — 41,85;

Укрсиббанк: купівля — 41,25, продаж — 41,85;

OTP Bank: купівля — 41,30, продаж — 41,90;

Креді Агріколь Банк: купівля — 41,20, продаж — 41,75;

Кредобанк: купівля — 41,31, продаж — 41,74;

Таскомбанк: купівля — 41,25, продаж — 41,85;

А-Банк: купівля — 41,40, продаж — 42,00;

ПроКредит Банк: купівля — 41,35, продаж — 41,80;

Банк Кредит Дніпро: купівля — 41,35, продаж — 41,70;

МТБ Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,80.

Нагадаємо, стало відомо, що буде з курсом долара в Україні після мирних перемовин. Валютний ринок чутливий до впливу зовнішніх факторів та геополітичних змін.

Крім того, вартість американської валюти змінюється залежно від балансу попиту та пропозиції. Фахівці встановили, в який період року долар зазвичай зростає у ціні.