Курс доллара в ПриватБанке, Ощадбанке и Райффайзен банке — сколько стоит валюта по состоянию на 28 февраля 2024 года

В Украине начал дорожать доллар — где предлагают лучший курс
После относительно длительного снижения стоимость доллара в обменниках Украины начала расти. За последние сутки валюта США немного укрепилась относительно гривны. При этом в банках доллар немного подешевел.
Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на пятницу, 28 февраля.
Курс доллара в обменниках
По состоянию на 28 февраля доллары в обменниках покупают в среднем по 41,40 гривны, что на 12 копеек выше, чем в предыдущий день. Продают валюту США по 41,77 гривны. Здесь также рост относительно 27 февраля составил 12 копеек.
Курс доллара в банках
На утро 28 февраля покупка доллара в банках составляет в среднем 41,30 гривны — на 10 копеек ниже относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 41,85 гривны (-5 копеек).
Курс доллара в кассах банков Украины:
- ПриватБанк: покупка — 41,19, продажа — 41,79;
- Ощадбанк: покупка — 41,35, продажа — 41,85;
- ПУМБ: покупка — 41,30, продажа — 41,90;
- Райффайзен Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,74;
- Сенс Банк: покупка — 41,40, продажа — 41,85;
- Укрсиббанк: покупка — 41,25, продажа — 41,85;
- OTP Bank: покупка — 41,30, продажа — 41,90;
- Креди Агриколь Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,75;
- Кредобанк: покупка — 41,31, продажа — 41,74;
- Таскомбанк: покупка — 41,25, продажа — 41,85;
- А-Банк: покупка — 41,40, продажа — 42,00;
- ПроКредит Банк: покупка — 41,35, продажа — 41,80;
- Банк Кредит Днепр: покупка — 41,35, продажа — 41,70;
- МТБ Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,80.
Напомним, стало известно, что будет с курсом доллара в Украине после мирных переговоров. Валютный рынок чувствителен к влиянию внешних факторов и геополитических изменений.
Кроме того, стоимость американской валюты меняется в зависимости от баланса спроса и предложения. Специалисты установили, в какой период года доллар обычно растет в цене.
Читайте Новини.LIVE!