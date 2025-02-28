Курс доллара в ПриватБанке, Ощадбанке и Райффайзен банке — сколько стоит валюта по состоянию на 28 февраля 2024 года

Пункт обмена валют в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

После относительно длительного снижения стоимость доллара в обменниках Украины начала расти. За последние сутки валюта США немного укрепилась относительно гривны. При этом в банках доллар немного подешевел.

Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на пятницу, 28 февраля.

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Курс доллара в обменниках

По состоянию на 28 февраля доллары в обменниках покупают в среднем по 41,40 гривны, что на 12 копеек выше, чем в предыдущий день. Продают валюту США по 41,77 гривны. Здесь также рост относительно 27 февраля составил 12 копеек.

Курс доллара в банках

На утро 28 февраля покупка доллара в банках составляет в среднем 41,30 гривны — на 10 копеек ниже относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 41,85 гривны (-5 копеек).

Курс доллара в кассах банков Украины:

ПриватБанк: покупка — 41,19, продажа — 41,79;

Ощадбанк: покупка — 41,35, продажа — 41,85;

ПУМБ: покупка — 41,30, продажа — 41,90;

Райффайзен Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,74;

Сенс Банк: покупка — 41,40, продажа — 41,85;

Укрсиббанк: покупка — 41,25, продажа — 41,85;

OTP Bank: покупка — 41,30, продажа — 41,90;

Креди Агриколь Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,75;

Кредобанк: покупка — 41,31, продажа — 41,74;

Таскомбанк: покупка — 41,25, продажа — 41,85;

А-Банк: покупка — 41,40, продажа — 42,00;

ПроКредит Банк: покупка — 41,35, продажа — 41,80;

Банк Кредит Днепр: покупка — 41,35, продажа — 41,70;

МТБ Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,80.

Напомним, стало известно, что будет с курсом доллара в Украине после мирных переговоров. Валютный рынок чувствителен к влиянию внешних факторов и геополитических изменений.

Кроме того, стоимость американской валюты меняется в зависимости от баланса спроса и предложения. Специалисты установили, в какой период года доллар обычно растет в цене.