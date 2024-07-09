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В Україні оновилась вартість пального — які ціни на бензин будуть завтра

9 липня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 10 липня
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За останню добу ціни на пальне на українських заправках практично не змінились. Лише трохи здешевшав бензин бренду А-92. Вартість автогазу та дизелю залишається незмінною.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 10 липня
Ціни на пальне в Україні станом на 10 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 10 липня

За даними моніторингового порталу, 10 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,48 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,66 грн/л;
  • скраплений газ — 26,67 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,02 грн/л;
  • А-95 — 56,47 грн/л;
  • А-92 — 53,43 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,65 грн/л;
  • скраплений газ — 26,53 грн/л.
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 10 липня
Ціни на пальне в Україні станом на 10 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 10 липня

Пальне бренду "Євро-95" 10 липня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

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