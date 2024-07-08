На скільки та коли в Україні здорожчає пальне. Як зміняться ціни в Україні після здорожчання пального

АЗС у в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нещодавно Комітет Верховної Ради України схвалив до другого читання законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизів на пальне. Розмови про те, що в Україні до кінця року можуть істотно зрости ціни на пальне, точаться ще з травня, коли документ було одержано українським парламентом. Втім, схоже, що скоро українців все-таки чекатиме здорожчання вартості палива.

Новини.LIVE розповідають, на скільки та коли в Україні підвищиться вартість пального і як після цього виростуть всі ціни.

Читайте також:

Що за законопроєкт про підвищення акцизів на пальне

У середині травня Кабінет міністрів України направив до Верховної Ради законопроєкт про підвищення акцизів на пальне.

Він включає графік щорічного збільшення ставок акцизного податку на паливо в Україні до 2028 року:

на бензин: 359 євро за тисячу літрів;

на дизельне пальне: 330 євро за тисячу літрів;

на автогаз: 277 євро за тисячу літрів.

Зокрема, ставки акцизу на бензин змінюватимуться таким чином:

у другому півріччі 2024 року — до 242,60 євро за тисячу літрів.

з 2025 року — до 271,70 євро за тисячу літрів;

з 2026 року — до 300,80 євро за тисячу літрів;

з 2027 року — до 329,90 євро за тисячу літрів;

з 2028 року — до 359 євро за тисячу літрів.

Зміни ставок акцизу на дизельне пальне передбачені таким чином:

з другої половини 2024 року – до 177,60 євро за тисячу літрів;

з 2025 року – до 215,70 євро за тисячу літрів;

з 2026 року – до 253,80 євро за тисячу літрів;

з 2027 року – до 291,90 євро за тисячу літрів;

з 2028 року – до 330 євро за тисячу літрів.

Ставки акцизу на скраплений газ (пропан та суміш пропану з бутаном) будуть змінюватися так:

у другій половині 2024 року – до 165 євро за тисячу літрів.

з 2025 року – до 193 євро за тисячу літрів;

з 2026 року – до 221 євро за тисячу літрів;

з 2027 року – до 249 євро за тисячу літрів;

з 2028 року – до 277 євро за тисячу літрів.

При цьому за цей час документ фактично не змінився. За словами народного депутата Ярослава Железняка, 4 липня Комітет Верховної Ради України схвалив документ до другого читання і фактично залишив його без змін.

"Так, повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ (тільки з 2028-го не 277 євро, а 250 євро зупиняється)", — зазначив він.

Отже, з 1 вересня 2024 року акцизи на пальне в Україні можуть збільшитися. Залежно від виду пального ставки акцизів будуть такими:

на бензини — до 242,60 євро за тисячу літрів.

на дизельне пальне — до 177,60 євро за тисячу літрів.

на пропан-бутан (LPG, автогаз) — до 55,60 євро за тисячу літрів.

При цьому законопроєкт фактично ще не прийнятий в цілому, а тільки чекає на розгляд у другому читанні. Втім, вірогідності того, що нардепи не проголосують за його прийняття, практично не існує.

На важливості прийняття цього документа наполягає голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, мета цього документа — привести акциз на паливо в Україні у відповідність до законодавства ЄС. Він зазначив, що законопроєкт був "концептуально підтриманий" робочою групою.

Чому законопроєкт про підвищення акцизів на пальне критикують

Втім, документ майже одразу попав під критику зі сторони бізнесу. У асоціації власників малого та середнього бізнесу попередили про можливі негативні наслідки підвищення акцизу на дизель та бензин.

Глава асоціації Руслан Соболь зазначив, що план збільшення акцизу на паливо може викликати ланцюгову реакцію негативних ефектів. На його думку, ініціатива Кабінету Міністрів може призвести до закриття бізнесу, зростання рівня безробіття та негативного впливу на ціни. Усі ці негативні наслідки нововведення відіб'ються на простому населенні.

"Хтось витримає, а хтось піде з ринку і буде вимушений розпустити колективи. Це збільшить навантаження на ринок праці та підвищить безробіття. Це наслідки, які можуть бути", — наголосив Соболь.

Крім того, експерти також засумнівались, що підвищення акцизів дійсно має на меті привести акциз на паливо в Україні у відповідність до законодавства ЄС. Вони зазначають, що документ не відповідає директиві Євросоюзу та потребує коригування.

У пояснювальній записці зазначено, що підвищення акцизів на паливо до рівня європейських країн необхідне відповідно до директиви Європейського Парламенту та Ради 96/92/ЄС.

Втім експерти аналітичного агентства "НафтаРинок" зазначили, що ця директива встановлює співвідношення мінімальних акцизів на бензин та скраплений газ на рівні 18,63%, тоді як в Україні це співвідношення становить 24,36%.

Крім того, директива допускає повне або часткове звільнення від податків для екологічно чистіших видів енергоресурсів, включаючи автогаз. Тому, на думку аналітиків, акциз на автогаз слід не підвищувати, а знижувати.

Експерт "НафтаРинку" Олександр Сіренко підкреслив, що якщо в Україні акцизи на паливо будуть підвищені до запропонованого Кабміном рівня, акциз на автогаз стане найвищим у Європі.

На скільки в Україні виростуть ціни на пальне

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, бензин в Україні найближчим часом подорожчає в середньому на 1-1,5 гривні. А за чотири роки вартість літра бензину може зрости на 8–10 гривень.

Однак він зазначив, що поточне подорожчання на 1-1,5 гривні не буде відчутним, оскільки Україна сильно залежить від вартості закупівлі бензину в Європі.

"Зростання на 8-9 гривень буде до 2028 року. Зараз у нас збільшення йде невелике. Акциз на тонні бензину зростає з 213 євро за тонну до 242 євро. Таке зростання додасть максимум 1-1,5 гривні за літр. До 2028 року у нас буде акциз 359 євро на тонні, це фактично європейська цифра. Воно справді додасть 8-10 гривень", — пояснив експерт.

Олександр Сіренко вважає, що після збільшення акцизу на паливо з 1 липня 2024 року роздрібна ціна автогазу зросте приблизно на 5 гривень за літр та досягне близько 33 гривень за літр.

При цьому підвищення акцизу на пальне збільшить транспортні витрати, що призведе до зростання цін на всі товари та послуги. Це, своєю чергою, прискорить інфляцію, яка може поглинути весь очікуваний прибуток від підвищення акцизу. Про це наголошує головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Іван Вус.

"Я розумію, що є потреба в держави в отриманні ресурсів. Але необхідно провести розрахунки, тому що треба розуміти, які є очікування додаткових прибутків і які проблеми виникнуть в економіці, викликані саме цим кроком. Адже підняття акцизів на пальне відіб’ється тим, що піднімуться ціни на дуже багато товарів, які транспортуються автівками, а це майже всі товари", — наголосив Ус.

Таким чином, пояснює експерт, підвищення акцизів прискорить поточну інфляцію, яка знищить очікувані прибутки.

"Нам спершу здається, що ми виграємо. А потім виявляється, що інфляція з’їсть абсолютно все, що ми виграємо від підвищення акцизів. Тому без чітких розрахунків, бажано проведених не лише державними установами, але й незалежними гравцями, такі рішення ухвалювати не варто", — резюмував Ус.

Нагадаємо, крім підвищення акцизу на паливо українська влада планує запровадити акцизний податок на напої з цукром. Акциз вже закладений у бюджетну декларацію на 2025-2027 роки.

Також парламент ухвалив законопроєкт, який передбачає значне підвищення акцизу на цигарки. Якщо його буде ухвалено, ціни на тютюнові вироби також можуть значно зрости.