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В Україні почав дорожчати автомобільний газ — які ціни на пальне будуть завтра

8 липня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 9 липня
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За останню добу ціни на пальне на українських заправках практично не змінились. Після невеликої перерви, знову почав дорожчати автогаз. Вартість бензину та дизелю залишається незмінною.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 9 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Ціни на пальне в Україні станом на 9 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 9 липня

За даними моніторингового порталу, 9 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,51 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,67 грн/л;
  • скраплений газ — 26,67 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,49 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,55 грн/л;
  • скраплений газ — 26,49 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 9 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Ціни на пальне в Україні станом на 9 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 9 липня

Пальне бренду "Євро-95" 9 липня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, в Україні підвищать виплати за страховкою після ДТП. Оновлені правила обов'язкового автострахування (автоцивілки) спростять вибір страхової компанії для відшкодування, підвищивши "стелю" виплат і скоротивши терміни врегулювання збитків. 

Ми також писали, що німецькі експерти з’ясували, скільки пального витрачає кондиціонер в авто. Механічна споживана потужність компресора кондиціонера становить від 2 до 6 кіловатів, залежно від конструкції авто, тому за включеного клімат-контролю витрати палива під час подорожі на авто зростають.

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