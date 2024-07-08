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В Украине начал дорожать автомобильный газ — какие цены на топливо будут завтра

8 июля 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 9 июля
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За последние сутки цены на горючее на украинских заправках практически не изменились. После небольшого перерыва снова начал дорожать автогаз. Стоимость бензина и дизеля остается неизменной.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 9 июля 2024 года. Фото: Новости.
Цены на топливо в Украине на 9 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 9 июля

По данным мониторингового портала, 9 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,51 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,67 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,67 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,49 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,55 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,49 грн/л.
Цены на топливо в Украине на 9 июля 2024 года. Фото: Новости.
Цены на топливо в Украине на 9 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 9 июля

Топливо бренда "Евро-95" 9 июля будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 55,90 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, в Украине повысят выплаты по страховке после ДТП. Обновленные правила обязательного автострахования (автогражданки) упростят выбор страховой компании для возмещения, повысив "потолок" выплат и сократив сроки урегулирования убытков.

Мы также писали, что немецкие эксперты выяснили, сколько топлива тратит кондиционер в авто. Механическая потребляемая мощность компрессора кондиционера составляет от 2 до 6 киловатт, в зависимости от конструкции авто, поэтому при включенном климат-контроле расход топлива во время путешествия на авто растут.

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