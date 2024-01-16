Ціни на пальне в Україні станом на 16 січня 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У вівторок, 16 січня, ціни на українських АЗС, після паузи на вихідних, знову почали падати. Вартість бензину, дизпалива та автогазу трохи зменшилась. Найбільше здешевшав саме автогаз. Ціни на нього впали майже на 10 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 16 січня

За даними моніторингового сайту, 16 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,32 грн/л;

А-95 — 51,07 грн/л;

А-92 — 47,89 грн/л;

дизельне пальне — 51,05 грн/л;

скраплений газ — 28,42 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 54,36 грн/л,

А-95 — за 51,20 грн/л,

бензин А-92 — за 48,12 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 51,18 грн/л,

скраплений газ — 28,87 грн/л.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 16 січня

16 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 47,90 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 46,40 грн/л.

ЗС RLS — 46,40 грн/л. Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,97 грн/л, на KLO — 28,79 г рн/л, на Shell — 28,65 грн/л.

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