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В Україні почало дешевшати пальное — які сьогодні ціни на АЗС

16 січня 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 16 січня 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У вівторок, 16 січня, ціни на українських АЗС, після паузи на вихідних, знову почали падати. Вартість бензину, дизпалива та автогазу трохи зменшилась. Найбільше здешевшав саме автогаз. Ціни на нього впали майже на 10 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 16 січня 2024 року

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 16 січня

За даними моніторингового сайту, 16 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,32 грн/л;
  • А-95 — 51,07 грн/л;
  • А-92 — 47,89 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,05 грн/л;
  • скраплений газ — 28,42 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ — 54,36 грн/л,
  • А-95 — за 51,20 грн/л,
  • бензин А-92 — за 48,12 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 51,18 грн/л,
  • скраплений газ — 28,87 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 16 січня 2024 року

ЯкірЦіни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 16 січня

16 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 47,90 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 46,40 грн/л. 
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л. 

У мережі WOG вартість автогазу — 29,97 грн/л, на KLO — 28,79 г рн/л, на Shell — 28,65 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми писали яких неприємностей слід очікувати, якщо почало вібрувати кермо в авто. Часто водії не приділяють належної уваги вібраціям керма під час руху автомобіля. Така недбалість може призвести великих проблем.

Раніше ми розповіли, що авторинок України встановив антирекорд у 2023 році. За даними МВС, в Україну протягом 2023 року було ввезено 377 тис. транспортних засобів. Це найнижчий показник за останні три роки — майже на 50% менший, ніж у відносно мирному 2021-му.  

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