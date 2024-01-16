Цены на топливо в Украине по состоянию на 16 января 2024 года - сколько стоят бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. Во вторник, 16 января, цены на украинских АЗС, после паузы на выходных, снова начали падать. Стоимость бензина, дизтоплива и автогаза немного снизилась. Больше всего подешевел именно автогаз. Цены на него упали почти на 10 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о топливе 16 января вас интересует больше всего:

Цены на горючее на АЗС 16 января

По данным мониторингового сайта, 16 января средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 54,32 грн/л;

А-95 — 51,07 грн/л;

А-92 — 47,89 грн/л;

дизельное топливо — 51,05 грн/л;

сжиженный газ — 28,42 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 54,36 грн/л,

А-95 — за 51,20 грн/л,

бензин А-92 — за 48,12 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 51,18 грн/л,

сжиженный газ — 28,87 грн/л.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 16 января

16 января топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС RLS — 47,90 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, дешевле всего на А ВС RLS — 46,40 грн/л.

ВС RLS — 46,40 грн/л. Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,97 грн/л, на KLO — 28,79 грн/л, на Shell — 28,65 грн/л.

Больше об авто

Напомним, мы писали, каких неприятностей следует ожидать, если начал вибрировать руль в авто. Часто водители не уделяют должного внимания вибрациям руля во время движения автомобиля. Такая халатность может привести к большим проблемам.

Ранее мы рассказали, что авторынок Украины установил антирекорд в 2023 году. По данным МВД, в Украину в 2023 году было ввезено 377 тыс. транспортных средств. Это самый низкий показатель за последние три года — почти на 50% меньше, чем в относительно мирном 2021 году.