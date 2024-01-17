Ціни на пальне в Україні станом на 17 січня 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У середу, 17 січня, ціни на українських АЗС продовжили падати. Вартість бензину, дизпалива та автогазу трохи зменшилась. Найбільше здешевшав саме автогаз. Ціни на нього впали на 17 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 17 січня

За даними моніторингового сайту, 17 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,32 грн/л;

А-95 — 51,03 грн/л;

А-92 — 47,86 грн/л;

дизельне пальне — 51,04 грн/л;

скраплений газ — 28,24 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 54,32 грн/л,

А-95 — за 51,13 грн/л,

бензин А-92 — за 47,91 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 51,11 грн/л,

скраплений газ — 28,71 грн/л.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 17 січня

17 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС VostokGaz — 46,49 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, найдешевше на А ЗС VostokGaz — 45,49 грн/л.

ЗС VostokGaz — 45,49 грн/л. Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС VostokGaz — 46,49 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,50 грн/л, на KLO — 28,79 г рн/л, на Shell — 28,65 грн/л.

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Нагадаємо, ми писали що чекає на автовиробників через війну на Червоному морі. Один з найважливіших торгівельних морських шляхів з Азії до Європи крізь Червоне море опинився в ситуації збройного протистояння. Сьогодні поставки компонентів для виробництва автомобілів цим маршрутом неможливі, що змушує західні компанії зупиняти автозаводи та перевозити необхідні деталі манівцями.

Раніше ми розповіли, що на мосту через Хаджибейський лиман перекриватимуть рух протягом двох днів. Протягом 16 та 17 січня на ділянці дороги М-05 Київ — Одеса проводитимуть роботи з калібрування системи моніторингу зважування в русі (WiM).