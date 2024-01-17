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В Украине дешевеет топливо — какие сегодня цены на АЗС

17 января 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 17 января 2024 года - сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В среду, 17 января, цены на украинские АЗС продолжили падать. Стоимость бензина, дизтоплива и автогаза немного снизилась. Больше всего подешевел именно автогаз. Цены на него упали на 17 копеек.

Об этом информируют Новости.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине по состоянию на 17 января 2024 года

Якір Цены на горючее на АЗС 17 января

По данным мониторингового сайта, 17 января средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 54,32 грн/л;
  • А-95 — 51,03 грн/л;
  • А-92 — 47,86 грн/л;
  • дизельное топливо — 51,04 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,24 грн/л.

Якір Неделю назад

  • A-95+ — 54,32 грн/л,
  • А-95 — за 51,13 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,91 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 51,11 грн/л,
  • сжиженный газ — 28,71 грн/л.

Цены на топливо в Украине по состоянию на 17 января 2024 года

Якір Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 17 января

17 января горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС VostokGaz — 46,49 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, дешевле всего на А   ВС VostokGaz — 45,49 грн/л.  
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС VostokGaz — 46,49 грн/л.  

В сети WOG стоимость автогаза — 29,50 грн/л, на KLO — 28,79 г   рН/л, на Shell — 28,65 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы писали что ждет автопроизводителей из-за войны на Красном море. Один из важнейших торговых морских путей из Азии в Европу через Красное море оказался в ситуации вооруженного противостояния. Сегодня поставки компонентов для производства автомобилей по этому маршруту невозможны, что заставляет западные компании останавливать автозаводы и перевозить необходимые детали окольными путями.

Ранее мы рассказали, что на мосту через Хаджибейский лиман будут перекрывать движение в течение двух дней. 16 и 17 января на участке дороги М-05 Киев — Одесса будут проводить работы по калибровке системы мониторинга взвешивания в движении (WiM).   

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